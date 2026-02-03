嘉義驚悚車禍！砂石車閃車失控「撞爛早餐店」 2人受傷送醫

桃園市 / 綜合報導 今(1)日清晨在桃園，有男子開著偷來的小貨車，在捷運工地外因形跡可疑被警方盤查，但他拒檢逃逸，雙方沿路追逐約6公里後，在南崁交流道附近發生嚴重碰撞，男子的車當場90度翻倒、駕駛也一度受困車內。警方第一時間將人戒護送醫，也在車上發現毒品吸食器，後續將依竊盜、毒品、公共危險等罪偵辦。警車開在路上右切急轉，直接撞上旁邊小貨車，對方瞬間翻了90度，車頂擦撞警車車頭，現場瞬間冒出大量煙霧，警方說：「8號，靠邊停駛。」時間往回推，警方開廣播鳴笛沿路追車，要求前車駕駛立刻停下，雙方你追我跑，相撞後小貨車才終於停下，但警方不敢大意將手槍上膛，要駕駛馬上下車。驚險追逐戰，1日清晨5點多發生在桃園，警方發現開車的男子，在當地一處捷運工地外，形跡可疑上前盤查，沒想到對方拒檢逃逸，逃到最後雙方發生嚴重擦撞，而男子開的車不只翻覆，經查還是一輛在新竹失竊的贓車，而雙方追逐戰一路從大園的捷運工地，追到南崁交流道附近，整段距離，警方追約6公里成功逮人。貨車翻覆後，男子一度受困在駕駛座，意識清楚但身體有多處擦傷，在員警戒護下，由救護車送到醫院治療，而警方也在車上，搜出毒品吸食器，桃園市大園警分局三菓派出所長翁健智說：「全案依竊盜，毒品，妨害公務，公共危險等罪嫌移送偵辦。」追逐過程驚險萬分，逃逸男子沒有生命危險，員警也沒有受傷，警方也將擴大追查，男子是否涉及其他刑案。 ※《華視新聞網》提醒您，拒絕毒品 珍惜生命※ 原始連結

