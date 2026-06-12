嘉義高中申請入學 大放異彩

今年大學申請入學統一分發榜單十一日公布，國立嘉義高中成績優異，申請入學錄取各大學計有二九六人，國立學校（含醫牙）一八七人。透過甄選入學（含繁星推薦、申請入學、特殊選才及獨立招生）榜單，則已有三五四人錄取大學校系，其中醫學系、牙醫系及中醫系總共錄取二十二人；臺清交成政等頂大合計六十八人，臺大十九人，清大十一人，陽明交大十一人，成大二十三人，政大四人。國立大學錄（含醫牙）人數取比率高達約七十%。

陳元泰校長表示，本次甄選入學嘉中學子表現優秀，醫牙科系申請及繁星創下五年來新高，二階複試幾乎全數上榜，本屆高三普通班同學表現更是亮眼，多位同學不乏當初國中會考以2A、3A進到嘉中就讀，經過三年老師的教導與同儕的相互激勵下，分別錄取國立頂大-臺清陽交成政相關科系。

本次甄選入學放榜優秀表現，同學們踏實勤勉全力衝刺外，更感謝學校各科教師的用心指導、行政全力支援及家長的背後支持，才能促成孩子成就夢想。尤其是本次醫牙科系能在二階複試後幾乎全數上榜，要歸功於第二階段複試及面試準備過程中，除各班導師、任課老師及輔導室同仁們，不斷進行各項面談輔導、實驗練習及指導學生自傳與資料準備外，在家長會經費支持下，透過輔導室安排各學群統一面試準備，由大學校系教授現場指導，讓孩子們充分感受面試的臨場感，建構孩子們的自信，以及在教師與行政團隊群策群力下，點滴累積才能有此豐碩成果。