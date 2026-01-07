嘉義高商王柏權蟲蟲科展常勝軍 錄取台大昆蟲夢起飛

（中央社記者黃國芳嘉義市7日電）國立嘉義高商高三生王柏權憑藉對昆蟲研究執著熱情、豐富實作經驗與多元學習成果，成功透過特殊選才管道，錄取台灣大學昆蟲學系；他說，將致力於生態保育、農業永續。

嘉義高商今天發布新聞稿表示，王柏權生長於嘉義縣新港鄉，受國小自然科老師啟蒙，以及富好奇心與探索精神而愛上昆蟲；從國小起便投入科展，就讀新港國中時，更以「紅胸隱翅蟲」研究，獲得嘉義縣科展第3名及最佳創意獎。

嘉商表示，王柏權就讀嘉商，仍持續進行昆蟲自主學習與探究，研究領域涵蓋「蒼蠅蛻皮機制」及「書蝨生存環境」等，多次於校內外發表成果。

廣告 廣告

王柏權導師潘燕弘表示，王柏權發揮興趣專長，並實踐「利他」愛鄉精神，主動於高一、高二時，回母校新港國小籌辦多場免費親子「蟲蟲底嘉夏令營」，將研究成果轉化為社會服務能量。

潘燕弘說，王柏權除了研究與教育，在各項競賽中也屢獲佳績，包括獲得國立自然科學博物館「家中蟲蟲集寶趣」第1名、「家中蟲住民CSI」第2名，以及嘉義市語文競賽閩南語朗讀特優，兼具科學研究與語文表達多元才能。

嘉商表示，王柏權成功透過特殊選才管道，今年錄取國立台灣大學昆蟲學系、國立台南大學生態暨環境資源學系，國立大學雙金榜。

王柏權說，錄取台大昆蟲系是夢想起點，未來希望能持續深造，探索昆蟲多樣性，將研究成果應用於生態保育與農業永續發展。（編輯：陳仁華）1150107