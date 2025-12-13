▲高山茶都遊程暨踩線參訪團。（記者蘇彩娥攝）

【互傳媒／記者 蘇彩娥／嘉義 報導】為推廣嘉義高山茶都的風土魅力與在地茶文化，嘉義縣特別規劃「高山茶都遊程暨踩線參訪團」，邀網媒及廣播節目主持人等深入阿里山與中埔地區，透過兩天一夜的實地走訪，從茶園體驗、茶飲風味到茶文化探索三大面向，全面展現嘉義高山茶的產地特色與文化深度。

▲媒體換上採茶服在「生力農場」體驗採茶、揉捻DIY。（記者蘇彩娥攝）

嘉義阿里山向以雲霧、日出與層層山巒景緻聞名，高海拔環境、日夜溫差大及終年霧氣繚繞，造就高山茶清香細緻、回甘悠長的獨特風味。此次遊程以「從一片茶葉認識一座山」為核心概念，引領參訪團走進茶園、貼近茶農，實地感受高山茶都的風土條件與職人精神。

廣告 廣告

▲嘉義縣長翁章梁（右2）表示，歡迎全國民眾在展期內來嘉義「高山茶都」來找茶。（記者蘇彩娥攝）

行程首日來到阿里山「生力農場」，參訪團成員換上採茶服，走入層層起伏的茶園，在專業茶農親自帶領下，學習辨識茶菁與採摘技巧，並實際體驗萎凋、揉捻等製茶工序，親眼見證茶葉從鮮葉到茶湯的轉化過程，深刻體會高山茶製作背後所蘊含的細膩工藝與時間價值。

▲宅意JAII TEA將現代美學融入茶品，也有古早味的草仔粿，除了新潮還有美好回憶。（記者蘇彩娥攝）

中午於生力農場田媽媽餐廳用餐，餐點結合自家茶葉與在地食材入菜，呈現獨具特色的茶風味料理。其中以紅茶豬腳等料理最具代表性，茶香入味卻不搶味，充分展現「從土地到餐桌」的高山茶風土精神，讓參訪團從味覺層面加深對產地特色的認識。

▲嘉義高山茶都媒體踩線團「一杯茶走進一座山」深度體驗山林茶文化。（記者蘇彩娥攝）

下午前往阿里山知名特色景點「阿將的家 23 咖啡館」。該場域以石材、木構、鐵件及回收零件等素材，與自然山林景觀相互融合，園區內每一處建築與細節，皆為創辦人阿將近 29 年來親手打造的創作成果，被譽為阿里山最具個性的拍照景點之一。參訪團於此享用阿里山咖啡、烏龍茶及手作甜點，在山林與藝術交織的空間中，體驗一段充滿故事性的午後時光。

隨後漫步「霞之道」步道，全長約 530 公尺，沿途穿越竹林與大片茶園，一路緩上坡，可遠眺山景，天氣條件良好時更有機會欣賞雲海與夕陽，為阿里山地區近年熱門的景觀步道之一。傍晚於步道上方的「豊合豐禾景觀餐廳」用餐，品嚐結合山城特色的料理，為首日行程畫下溫馨句點。夜間入住頂石棹「茗苑民宿」，在靜謐夜色中感受高山環境的療癒氛圍，更體驗溫萃試管泡茶推廣人詹桓宜老師的以試管泡茶，看著茶葉在透明玻璃中徐徐舒展，茶湯色澤與香氣的釋放，也是一種很舒壓的享受。

第二天早上行程轉往中埔，參與「2025 高山茶都」開幕活動，媒體於第一時間掌握嘉義高山茶年度推廣重點與最新亮點。主會場安排有隙頂、石槕、太和、瑞峰、瑞里，五大茶區高山茶品茗體驗，讓參訪團透過實際品飲，比較不同風土條件所呈現的風味差異，並近距離與茶農交流，深入了解產地故事與製茶理念。

2025高山茶都自即日起至12月21日於中埔穀倉農創園區展出，免費入園、內容豐富，結合展覽、茶席體驗、音樂展演、親子DIY與市集活動，嘉義縣長翁章梁表示，歡迎全國民眾把握展期，走進嘉義、喝好茶、拍美照、賞山林風景，親身感受「一杯茶，走進一座山」的獨特魅力。

下午前往嘉義新式茶飲代表品牌【宅意 JAII TEA】參訪。該品牌以「把日常過得有滋有味」為理念，將現代美學融入茶飲空間，嚴選茶葉並講究沖泡比例，呈現層次分明、回甘細緻的茶香風味，展現嘉義茶文化在城市中的新樣貌。店內手作甜點同樣深受好評，與茶飲相互搭配，成為吸引年輕族群與旅人再訪的重要亮點。

行程最後，參訪團走進故宮南院「東亞茶文化特展」，在專業導覽解說下，從歷史脈絡、茶器演變到茶道精神，深化對東亞茶文化的理解。隨後漫步朴子老街，在百年廟宇-配天宮、市場與巷弄之間感受地方生活風景，為嘉義高山茶都踩線行程畫下兼具風土、人文與文化厚度的完美句點。