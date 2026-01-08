嘉義高鐵旁商業用地設光電 近千人連署反對

太保市長鄭淑分(左4)及縣議員黃榮利(右2)等人反對在商業用地設置光電板。(記者林宜樟攝)

〔記者林宜樟／嘉義報導〕台糖公司位於高鐵嘉義車站特定區1處約3000多坪商業用地目前為地面型停車場，台糖規劃將停車場屋頂設置1.5MW太陽能光電設施，因地點與高鐵嘉義站僅隔1條道路，且光電設施簽約為20年，引起地方不滿，批評是「西裝布裁去做內褲！」，將讓黃金地段長期無法有效利用，阻礙地方發展。

該停車場位於保鐵八路南側，斜前方就是高鐵嘉義站；光電廠商今天在太保里集會所舉辦說明會，太保市長鄭淑分、縣議員黃榮利、市民代表吳宏哲、蔡聰敏、葉千田、朱聰麟、周玉岸及新埤里長徐錦昌等在開會前與鄉親說明此案影響地方發展的嚴重性，收集的陳情書已有近千位市民連署。

廣告 廣告

鄭淑分表示，她不反對停車場及光電設施，但建議「向上發展」，商業用地可以興建商場，在建物上方設光電板，而不是在平面停車場設置光電板，綁約20年；嘉義高鐵特定區是太保市未來最重要的新興發展核心，是推動產業升級、都市發展與重大建設的關鍵門戶，若於高鐵站周邊核心區位長期設置光電設施，將使具高度發展潛力的黃金地段陷於低度利用，進而壓縮未來公共建設、產業進駐及都市機能配置的彈性。

黃榮利說，商業用地可興建商場、百貨或大樓，現在卻要設置光電板，恐變成「廢地」，縣長翁章梁稱要發展「嘉義縣黃金十年」，這塊商業用地做平面停車場，設置光電板綁約20年，「恐影響太保百年」；蔡聰敏說，他堅決反對在高鐵站旁商業用地設置太陽能光電板，若台糖要繼續推動，將與鄉親抗爭到底。

縣府經濟發展處表示，依據「嘉義縣政府太陽光電設置推動指引」，地面型太陽光電於規劃階段即應本於敦親睦鄰原則，加強與在地利害關係人溝通，本案業者尚未申請，縣府將於後續受理申請案件時，尊重地方民意，並依法審慎審查，以兼顧公共利益與整體發展。

台糖公司表示，該停車場招標由廠商停車場興建光電型屋頂，說明會與民眾溝通不順利，會參考地方不同意見，若持續無共識，將與廠商終止契約，在其他非商業區尋找土地設置停車場光電型屋頂。

台糖位於高鐵特定區的商業用地為停車場，緊鄰高鐵嘉義站。(記者林宜樟攝)

台糖在商業用地的停車場，規劃設置太陽能光電板，與高鐵嘉義站僅隔一條道路。(記者林宜樟攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

賣簡體字作業袋遭炎上！小北百貨發聲回應 網讚：了不起負責！

相隔8年！阿里山清晨飄雪20分鐘 遊客驚喜大喊「下雪了」

台中榮總爆無照廠商執刀手術 高大成說話了

砸4千萬給兒子經營 老唐牛肉麵爆停業！吳宗憲回應了

