嘉義高鐵旁擬設光電場遭批「西裝布做內褲」 縣府回應了

太保市長鄭淑分偕多位市民代表、縣議員黃榮利開記者會，強調「縣府不要毀了黃金十年的政策」。（圖／太保市公所）

嘉義縣議員黃榮利批高鐵站特定區若設光電場，將使黃金地變成廢地。（圖／太保市公所）

嘉義高鐵特定區兩樣情，華泰名品城8日動土開工，將帶動地方經濟發展，同時太保市民不滿高鐵嘉義站旁被台糖規畫開發大型光電場，痛批「西裝布拿去做內褲」，市長鄭淑分拿出近千人反對的陳情書，強調「縣府不要毀了黃金十年的政策」。

台糖規畫在嘉義高鐵特定區設置1.5MW地面型太陽光電設施，已招標委外，擬綁約20年以上，去年9月間包商開第1次說明會，太保市長鄭淑分不同意，地方也有反對意見，包商原訂8日上午開第2次說明會，鄭淑分陪同陳情的民眾提早於9時30分在太保里集會所開記者會。

廣告 廣告

鄭淑分說，嘉義高鐵特定區是太保市未來最重要的新興發展核心，更是翁章梁縣長提出「黃金十年」政策的重中之重，若長期設置地面型光電設施，且綁約逾20年，黃金地段將變成低度利用，與「黃金十年」整體發展方向背道而馳。

太保市長鄭淑分偕多位市民代表、縣議員黃榮利開記者會，提出連署陳情書。（圖／太保市公所）

鄭淑分還說，台糖公司在高鐵特定區旁土地設停車場，面積3000多坪，是商業精華區，走出高鐵站就到了，走到華泰名品城也只要10分鐘，但台糖與光電業者合作，影響地方發展，已有近千人連署表達反對，請縣府將民意納入決策考量，將向縣府爭取停止設置。

參選民進黨內嘉義縣長初選的縣議員黃榮利說，翁章梁縣長口口聲聲說嘉義縣發展黃金10年，卻要將高鐵站旁土地蓋停車場架設光電案場，且與光電業者綁約20年，不是蓋商業大樓或百貨公司，讓有價值的土地變成廢地，籲請縣府不要讓嘉義縣發展延後10年。

新埤里長徐錦昌痛斥「不要讓黃金10年像個笑話」，不要讓光電綁住地方發展。太保市代表蔡聰敏也痛批在精華地段開發光電，「把西裝布剪成內褲」，若台糖執意設置，將帶隊抗爭到底。

嘉縣府經濟發展處表示，依據「嘉義縣政府太陽光電設置推動指引」，地面型太陽光電於規畫階段須加強與在地利害關係人溝通，本案業者尚未申請，縣府未來受理申請案件時，將尊重地方民意，依法審慎審查，以兼顧公共利益與整體發展。

台糖表示，得標廠商考量辦理說明會過程中，與地方溝通不順利，若後續無法與地方達成共識，將考慮解約。

更多中時新聞網報導

營養午餐免費 侯友宜：中央應統一作法

去年建置量新低 光電連8年跳票

BABYMONSTER攻蛋安檢升級 雅賢化身中文老師