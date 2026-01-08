嘉義高鐵特區華泰名品城今動土 第一期預於2年後開幕有600工作機會

嘉義高鐵特區華泰名品城今天在地方首長與政要、民代共同見證下動土，為嘉義帶600工作機會的第一期預於2年後開幕。（圖/嘉義縣政府提供）

(觀傳媒嘉義新聞)【記者 陳惲朋 ／嘉義報導】正在發展中的嘉義農工科技大縣，磁吸諸多現代科技產業到嘉義縣來駐點發展，其中包括今（8）日由交通部鐵道局長楊正君、嘉義縣長翁章梁、立法院委員蔡易餘、王美惠、張啟楷，嘉義縣議會議長張明達、副議長陳怡岳及華泰大飯店集團董事長陳天貴、執行長陳炯福與華泰名品城董事長梁曙凡等人，共同參與開工動土典禮的GLORIA OUTLETS華泰名品城嘉義店。第一期工程預於2028年開幕。全案則在2032年落成啟用。

GLORIA OUTLETS華泰名品城嘉義店基地位於嘉義高鐵特區東南側，面積佔地約10萬平方公尺，將投入約新台幣50.05億元，打造地上2至3層的大型購物中心，初步規劃第一期開發3萬3,000平方公尺，預於2028年開幕啟用。 嘉義縣長翁章梁等地方首長政要今天與華泰大飯店集團董事長陳天貴、執行長陳炯福、華泰名品城董事長梁曙凡等人出席，共同見證嘉義高鐵特定區嶄新里程碑。

華泰名品城嘉義店整體設計，延續GLORIA OUTLETS華泰名品城桃園店的露天空間與騎樓串接概念，商場結合零售、餐飲及休閒娛樂機能，招商計畫將在今年啟動，2028年完成的第一期，預計提供600個就業機會。插旗嘉義後能帶動更多企業投資，其重大效益不亞於台積電，大型消費基地可帶動其他產業發展，緊鄰在OUTLETS旁的是367公頃的重劃區，居住人口達4.5萬人，結合台積電、華泰名品城以及重劃區的量能，將形成嘉義新市鎮，並帶動其他鄉鎮的整體發展。

翁章梁縣長表示，嘉義縣農業、工業、科技業正蓬勃發展，當越來越多人口移入，一處完善的消費購物環境顯得格外重要，當OUTLETS全部落成後，也象徵嘉義城市生活版圖長期欠缺的那一塊被補起來，屆時將有200多家店進駐，人們下班後就能到商場走走逛逛。

陳炯福執行長指出，桃園的華泰名品城不久前才慶祝10週年，從過去10年學的經驗獲益良多，因此有機會在嘉義打造華泰2.0，2.0的目標是建立更貼近在地的場域，讓旅客來嘉義縣市旅遊時可停留更久，讓商場更有溫度，而不是單純販售商品的空間。

經濟發展處指出，基地距離嘉義高鐵站不到200公尺，步行至商場僅需5分鐘；開車族在國道1號水上交流道下交流道後，約9分鐘即可抵達，可望吸引嘉義縣市及鄰近台中、彰化、雲林與北台南地區民眾前來消費。縣府將持續與中央及投資團隊密切合作，提供必要行政協助，串連周邊商業與生活機能，打造新型態嘉義生活聚落。