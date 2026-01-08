嘉義高鐵特定區設光電場 太保市長帶頭反對

嘉義高鐵特定區台糖規畫開發大型光電場，太保市民眾不滿，痛批「西裝布拿去做內褲」，太保市長鄭淑分8日偕陳情民眾開記者會，拿出近千人反對的陳情書，強調「縣府不要毀了黃金十年的政策」。

台糖規畫在嘉義高鐵特定區設置1.5MW地面型太陽光電設施，已招標委外，擬綁約20年以上，去年9月間包商開第1次說明會，太保市長鄭淑分不同意，地方也有反對意見，包商原訂8日上午10時30分開第2次說明會，鄭淑分與民眾提早於9時30分在太保里集會所開記者會。

鄭淑分說，嘉義高鐵特定區是太保市未來最重要的新興發展核心，是縣長翁章梁提出「黃金十年」政策的重中之重，若長期設置地面型光電設施，且綁約逾20年，黃金地段將變成低度利用，與「黃金十年」整體發展方向背道而馳，影響地方發展，已有近千人連署表達反對，請縣府將民意納入考量，停止設置。

新埤里長徐錦昌痛斥「不要讓黃金10年像個笑話」，不要讓光電綁住地方發展。太保市代表蔡聰敏也痛批在精華地段開發光電，若台糖執意設置，將帶隊抗爭到底。

嘉縣府經濟發展處表示，依據「嘉義縣政府太陽光電設置推動指引」，地面型太陽光電於規畫階段須加強與在地利害關係人溝通，本案業者尚未申請，縣府未來受理申請案件時，將尊重地方民意，依法審慎審查。

台糖表示，得標廠商考量辦理說明會過程中，與地方溝通不順利，若後續無法與地方達成共識，將考慮解約。