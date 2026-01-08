嘉義高鐵站旁購物中心動土 張啓楷再拋政見：蓋輕軌連至市區盼人潮進城

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

獲民眾黨徵召參選嘉義市長的立委張啓楷，昨（7）日宣布「當選嘉義市長推動國中小營午餐費全免、65歲長者健保全額補助」兩大福利政見後，今天再度拋出新政見，要以輕軌串聯嘉義市區，盼讓觀光人潮進城、商機共享。

張啓楷。（圖／資料照）

張啓楷今天出席華泰名品城嘉義店新建工程開工動土典禮，張說，此基地位於嘉義縣太保市高鐵嘉義站特定區，未來若能結合完善的大眾運輸與轉乘系統，將有助把高鐵帶來的旅客量與消費力，延伸串聯至嘉義市區各大景點與商圈，擴大整體嘉義地區的觀光外溢效益。

張啓楷表示，他期盼工程順利推進，讓投資動能成為帶動區域繁榮的重要力量。而嘉義市擁有深厚的文化觀光底蘊與特色商圈，包括文化路商圈、檜意森活村、北門驛周邊及多元美食與夜間經濟，具備吸引旅客停留的條件，若能以高鐵門戶為入口，搭配有效率的公共運輸導流，讓旅客從太保高鐵端順暢進入嘉義市區，將能提升停留時間與消費深度，帶動旅宿、餐飲、伴手禮與在地服務產業共同成長。

張啓楷強調，輕軌或等效的軌道接駁系統正是串聯高鐵嘉義站與嘉義市區的關鍵節點，也是他長期關注與倡議的交通方向。他期許中央與地方加速整合路線評估、轉乘設計與站點周邊開發，讓旅客「到站可轉乘、進城更便利」，形成「高鐵—輕軌—市區景點商圈」的完整動線，將高鐵人流轉化為嘉義市觀光與城市發展的實質動能。

張啓楷期望中央與地方在推動重大建設的同時，同步完善交通接駁與公共運輸系統，讓區域投資效益不只停留在單一據點，而能擴散到嘉義市區與各產業面向，讓更多旅客來嘉義、留在嘉義、愛上嘉義。

