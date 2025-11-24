嘉義高鐵站「大冠鷲撞玻璃昏迷」 下秒清醒飛起引騷動

嘉義縣 / 綜合報導

嘉義高鐵站，昨(23)日出現一隻大冠鷲，撞擊玻璃窗後，倒在地上，後來又揮舞翅膀起飛，引起一陣騷動，幸好沒有飛進車站大廳，最後由高鐵人員，聯繫專人前往處理，專家研判大冠鷲，可能身體虛弱，或是透明玻璃讓牠誤判，才會不小心撞上去。

巨型大鳥，突然拍翅起飛，旁邊民眾看到驚呼連連，因為這地點是，嘉義高鐵站。目擊民眾說：「小心小心，你們，(不要讓牠進去)。」突然一陣騷動，工作人員出動，分工合作有的人關門，拿三角錐圍住，接著拿網子罩住鳥類。

廣告 廣告

高鐵站民眾說：「剛剛有看到一群人圍在那邊，不知道是在做什麼，後來才知道有隻大隻鳥類，很特別，沒有看過這麼大隻，一般都是看到小隻，第一次看到這麼大隻的鳥。」

事情發生在嘉義高鐵站，昨(23)日中午左右，一隻大冠鷲，突然撞上出口的落地玻璃窗，躺在地上一動也不動，引發民眾圍觀，後來突然展翅動了，工作人員小心翼翼進行圍捕，最後被裝進布袋，交給專業人員處理，但卻在路上牠就趁機飛走了，而大冠鷲，其實是台灣特有亞種，屬於二級保育類動物，身長大約70公分左右，體重可超過1.5公斤，住在2000公尺以下，中低海拔森林，主要吃蛇跟蜥蜴，

嘉義大學生物資源學系助理教授蔡若詩說：「(可能)中毒，其他狀況，導致身體虛弱，所以才會飛到，本來不太會出沒的地方，另外一個可能，就是牠在飛行過程中，因為大片玻璃，導致牠沒有辦法判斷，這是一個建築物，導致牠不小心撞上去。」

大冠鷲，這回撞上高鐵站玻璃，躺在地上引起民眾圍觀，好在精神恢復後，已經沒大礙，最後也飛走了，成了嘉義高鐵站意外小插曲。

原始連結







更多華視新聞報導

30萬人搶看國慶焰火！ 散場人潮擠高鐵站爆衝突

高雄民宅驚爆「玻璃噴飛」 租客腹部遭碎片刺傷

颱風吹飛太陽能板！ 砸破住家門窗 居民遭玻璃割傷

