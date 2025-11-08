嘉義鹹酥雞攤驚見「30cm大肥鼠」！忘情狂吃畫面曝 業者道歉了

生活中心／彭淇昀報導

驚見「料理鼠王」在試吃！位於嘉義市民生南路上一間鹹酥雞店，近日被民眾目擊老鼠爬到檯面上，大膽啃食食材，畫面全被錄下，貼文曝光後，引發熱烈討論。對此，鹹酥雞業者也出面回應致歉。

有民眾在嘉義一間鹹酥雞攤，驚見一隻30公分活老鼠正在食材檯面上大快朵頤。（圖／翻攝記者爆料網）

原PO在Threads上發文PO出一段影片，畫面中是一攤鹹酥雞，放大一看，一隻肥大老鼠在食材檯面上亂竄，還在檯面上大吃特吃，原PO直呼，「再說一次能在嘉義生存的年輕人都是狠人，這裡指18以上-40以下，因為完全沒有夜生活以外，而且我們還很難殺，根本殺不死」。

截稿前，該篇貼文吸引超過71萬次瀏覽、1.2萬人按讚，不少網友紛紛逗趣回應，「主廚試菜」、「可見這攤多麼美味」、「憑什麼他可以吃免錢的」、「這時候終於知道有玻璃櫃的店家價值在哪裡了」。

事後，業者也在留言區致歉，「嘉人們，昨晚到現在大家的留言我都看到了，這次主廚鼠事件，讓大家驚恐，我深深感到抱歉，食安問題我很注重，產品責任險我也投保，也定期清潔環境。今天鼠也直接明目張膽，我整個措手不及，我正在裡面備料，我只聽到顧客大喊一聲，我心想：怎麼了？結果老鼠從檯上跳下來。之後我立即消毒，把周邊商品都丟棄」。

業者表示，「晚上1點多陸續接到老饕電話，說脆有PO，我知道已經造成很多人（噁心），我已聯絡除蟲滅鼠公司，今日會馬上環境處理，深深一鞠躬，讓大家虛驚一晚了，抱歉，也深深對我的老饕們深深抱歉！但…也因為有你們這些話讓我感到溫暖，雞董鹹酥雞未來請大家不吝指教在多多支持」。

