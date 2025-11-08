嘉義鹽酥雞攤驚見「料理鼠王」！業者道歉：將改善食品衛生

嘉義市一間鹽酥雞攤被民眾拍到約30公分的大老鼠跳上攤位，在食材上大快朵頤的畫面。這段影片被上傳至網路後引發熱議，業者表示不清楚影片拍攝時間，但承諾將加強環境與食品衛生改善。

嘉義市一間鹽酥雞攤被民眾拍到約30公分的大老鼠跳上攤位，在食材上大快朵頤的畫面。（圖/黑色豪門企業）

根據「記者爆料網」分享的影片，這隻體型驚人的老鼠直接跳上嘉義市這間鹽酥雞攤位開始進食。影片中清晰可見老鼠四肢踩在食材上享用美食，吃得津津有味，畫面令人咋舌。

貼文曝光後，網友紛紛留言調侃，有人說「這是新的炸物，一隻350元」、「天啊！這麼大隻，老闆難道看不到==」、「沒看過《料理鼠王》嗎？」、「憑什麼他可以吃免錢的」。還有網友表示「行政主廚在驗收品質而已」、「廚師長在試菜」、「等下會回到攤位老闆帽子裡，大驚小怪」、「都要先試菜，buffet吃到飽」。

該貼文留言區疑似業者最新留言回應：這次主廚事件，讓大家驚恐，深深感到抱歉，並表示當時正在裡面備料，只聽到顧客大喊一聲，心想怎麼了？結果老鼠從檯上跳下來。之後立即消毒，並把周邊商品都丟棄。現已聯絡除蟲滅鼠公司，今日會馬上環境處理，店家很重視食安問題，產品責任險也有投保。

