嘉義鹿草圓山宮馬年「放火馬」 回復古早稻草馬與辣椒米磚行銷在地
〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣鹿草鄉圓山宮是當地信仰中心，廟方於2021年重新舉辦中斷近60年的罕見宗教民俗「放火馬」傳統，明年為「馬年」，嘉義縣將舉辦台灣燈會，圓山宮管委會決定回復早期編製「稻草馬」傳統，並與鄉公所、鹿草鄉農會創意行銷，用在地特產朱雀朝天椒與「奮起福米餅」聯名合作開發「辣椒米磚」，昨天發表，呈現鹿草在地宗教文化與特色產業。
鹿草鄉長嚴珮瑜說，鄉村面臨人口老化流失問題，留下的年輕人不多，圓山宮恢復火馬祭後，有旅外年輕人告訴她「原來家鄉有這麼多的故事」，公所行銷在地特色，因明年是馬年，決定以「放火馬」與嘉義在地知名品牌奮起福米餅合作，將在地朝天椒特殊的香氣與辣味融入米餅中，口感讓人回味無窮，包裝呈現「放火馬」意象，發表後預計在奮起福米餅門市販售，更希望能在台灣燈會吸引更多民眾認識鹿草。
圓山宮是鹿草當地信仰中心，主祀王孫大使公，根據廟方沿革，於清代建廟，1976年重建完成，廟裡有多件古物如軟身神像、數百年歷史的王孫大使公皮靴及清代道光年間的神桌等，今年主委陳昱良接棒帶領新團隊上任，持續發揮年輕人的創意與堅持；圓山宮總幹事張原豪說，「放火馬」是當地自清代開始進行的除疫儀式，早期是因民眾為祈福、消災解厄、除疫、晉財而辦，每年農曆1月15日元宵節晚間登場。
委員謝東達表示，早期居民是以稻草製作火馬，近年恢復「放火馬」傳統後，是以金紙等材料製作而成，為讓儀式回復最古早的傳統，重新學習用稻草製作火馬的作法，用草繩將一束束稻草綁成馬匹形象，做出四肢與馬頭，再用紅紙等包覆，繫上韁繩，並有祈福小卡可寫上願望祈福，預計明年活動準備材料讓民眾DIY，認識鹿草文化。
