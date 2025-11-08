嘉義鹿草圓山宮馬年「放火馬」 回復古早稻草馬與辣椒米磚行銷在地

圓山宮委員謝東達製做小型的稻草火馬。(記者林宜樟攝)

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣鹿草鄉圓山宮是當地信仰中心，廟方於2021年重新舉辦中斷近60年的罕見宗教民俗「放火馬」傳統，明年為「馬年」，嘉義縣將舉辦台灣燈會，圓山宮管委會決定回復早期編製「稻草馬」傳統，並與鄉公所、鹿草鄉農會創意行銷，用在地特產朱雀朝天椒與「奮起福米餅」聯名合作開發「辣椒米磚」，昨天發表，呈現鹿草在地宗教文化與特色產業。

鹿草鄉長嚴珮瑜說，鄉村面臨人口老化流失問題，留下的年輕人不多，圓山宮恢復火馬祭後，有旅外年輕人告訴她「原來家鄉有這麼多的故事」，公所行銷在地特色，因明年是馬年，決定以「放火馬」與嘉義在地知名品牌奮起福米餅合作，將在地朝天椒特殊的香氣與辣味融入米餅中，口感讓人回味無窮，包裝呈現「放火馬」意象，發表後預計在奮起福米餅門市販售，更希望能在台灣燈會吸引更多民眾認識鹿草。

圓山宮是鹿草當地信仰中心，主祀王孫大使公，根據廟方沿革，於清代建廟，1976年重建完成，廟裡有多件古物如軟身神像、數百年歷史的王孫大使公皮靴及清代道光年間的神桌等，今年主委陳昱良接棒帶領新團隊上任，持續發揮年輕人的創意與堅持；圓山宮總幹事張原豪說，「放火馬」是當地自清代開始進行的除疫儀式，早期是因民眾為祈福、消災解厄、除疫、晉財而辦，每年農曆1月15日元宵節晚間登場。

委員謝東達表示，早期居民是以稻草製作火馬，近年恢復「放火馬」傳統後，是以金紙等材料製作而成，為讓儀式回復最古早的傳統，重新學習用稻草製作火馬的作法，用草繩將一束束稻草綁成馬匹形象，做出四肢與馬頭，再用紅紙等包覆，繫上韁繩，並有祈福小卡可寫上願望祈福，預計明年活動準備材料讓民眾DIY，認識鹿草文化。

鹿草鄉長嚴珮瑜(右3)與圓山宮廟方發表新產品，並宣布將回復稻草馬傳統。(記者林宜樟攝)

辣椒米磚具有特殊香氣。(記者林宜樟攝)

已有數百年歷史的王孫大使公皮靴。(記者林宜樟攝)

鹿草圓山宮運用在地特產朱雀朝天椒與奮起福米餅合作開發辣椒米磚，並呈現放火馬意象。(記者林宜樟攝)

