嘉義黃家班挺侯遭開除仍介入綠初選？ 黃麗貞仇恨言論遭綠營掀慣性倒戈

挺侯開除黨籍的民進黨嘉義縣黨部前主委黃麗貞（左）。(圖／翻攝自黃麗貞臉書)



民進黨2026嘉義縣長黨內初選，勾起嘉義地方派系間仇恨。「黃家班」黃文峯、黃麗貞夫妻公開挺侯友宜選總統屬實，民進黨於2024年開除其夫妻黨籍，而這次介入胞兄黃榮利縣長初選，在地方社群留仇恨言論，遭綠營基層諷「豬隊友」。





民進黨嘉義縣黨部前主委林秋桂表示，黃麗貞於社群留言多為「不實言論」，當年黃麗貞因為身陷圖利官司不敢再選朴子市長，也不看好張花冠（與翁重鈞競選）會當選縣長，怕被拖累因此怯戰不參選，後來張花冠順利當選，黃不甘心沒政治舞台，因此開口要「喬」當黨部主委。

廣告 廣告





綠營民代指出，當時黨部幹部早有共識推林秋桂擔任主委，黃麗貞的「強要」引起當時黨公職人員不滿，經溝通雙方採抽籤決定，抽到的擔任主委而另一位擔任評召，在全縣黨公職的見證下抽籤確定由林秋桂先擔任縣黨部主委，黃麗貞則是評議委員召集人，而一屆任期為兩年完再交換。





林秋桂指出，根據團隊共識，嘉義黨員團結票選出的主委、評召就是代表嘉義去執行投票支持嘉義推出的中執委人選，但黃麗貞身為評召，卻直接公然跑票，違背嘉義黨員們的託付，投給台北陽信的綠色友誼薛凌系統，做成她個人人情，當時在嘉義縣民進黨內引發不小風波。

總統府副秘書長的何志偉（薛凌兒子）日前南下嘉義出席倒戈挺侯退黨的黃嫈珺議員感恩餐會，引起地方綠營黨員反彈。(圖／翻攝自黃麗貞臉書)





綠營民代表示，黃家班2024年總統大選倒戈挺國民黨總統候選人侯友宜，日前身為總統府副秘書長的何志偉（薛凌兒子）還特地南下嘉義出席黃嫈珺議員主辦的餐會，不顧綠營地方黨員反彈，無視藍綠不同陣營的政黨分際，更顯見彼此的好交情。

更多上報報導

民進黨嘉義縣長初選明早公布 台南「妃憲對決」壓軸

嘉縣長綠營初選黃榮利打親賴牌奏效？ 藍民代：黃家班投機作法失算

嘉義縣長初選 黃榮利「非政二代」論述遭網友狂酸 蔡易餘直指背後助選者成整合隱憂