嘉義黨部遭搜索帶回13人 國民黨出面給說法

[Newtalk新聞] 國民黨嘉義市黨部今（17日）上午遭檢調搜索，連同國民黨嘉義市黨部在內，分別搜索11處，共帶回13人；初步了解，此案與先前罷免案冒名連署有關。國民黨文傳會主委吳宗憲下午（17日）回應，國民黨中央黨部會提供所有法律協助。

吳宗憲表示，國民黨中央這邊有隨時了解進度，今天早上確實有13人被帶走，現在還在嘉義縣調站初訊中，等到訊問完畢後，如果有必要，會送到地檢署進行複訊，複訊完畢才會有沒有交保等問題。

吳宗憲表示，國民黨除了會提供相關法律協助，幫忙找律師之外，在交保金額方面，中央黨部也會盡力協助，讓國民黨員同志不用擔心交保金額沒辦法籌促出來的問題。

吳宗憲強調，所有事情從發生到現在，國民黨中央都有掌握第一手訊息，現在中央黨部的政策是，只要任何一個地方黨部有司法上的問題，中央黨部一定會介入了解，並提供完整的協助。

