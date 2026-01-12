《嘉義・乘光而行》形象影片、嘉義夢燈區同步亮相

為迎接2026台灣燈會在嘉義，嘉義縣政府今（12）日舉辦「嘉義・乘光而行—燈會形象廣告暨嘉義夢燈區發布記者會」，首度公開燈會形象影片，並揭曉位於縣政府前廣場、規模最大的核心主題燈區「嘉義夢」，也讓外界提前看見燈會核心內容與後續規劃方向。

記者會除由縣長翁章梁說明整體燈會定位，也特別邀請形象影片導演吳兆鈞、藝術家王文志，以及嘉義夢燈區策展團隊到場，分享創作構想與燈區設計亮點，讓外界提前一窺燈會核心內容。

廣告 廣告

翁章梁表示，燈會形象影片《嘉義・乘光而行》並非只為宣傳活動，而是透過影像，呈現嘉義近年在農業、文化、產業與科技上的累積與轉變。影片中可看見農民、工藝師、運動選手與投入科技產業的年輕世代，這些真實的人與日常，正是支撐嘉義持續前行的力量。

嘉義縣長翁章梁說，規模最大的核心主題燈區「嘉義夢」，呈現嘉義這幾年在文化、產業與城市治理上的累積成果。圖／嘉義縣政府提供

翁章梁指出，嘉義的步伐或許不快，但每一步都走得踏實，而台灣燈會正是一個讓外界看見嘉義改變的重要舞台。本屆台灣燈會最大亮點之一的「嘉義夢燈區」，設於嘉義縣政府前廣場，將以藝術裝置結合光影科技，呈現嘉義的城市發展脈絡。其中，由藝術家王文志創作的主燈作品《光之新徑》，高約7公尺、寬約20公尺，為一座可步入、可互動的沉浸式大型裝置。

王文志說明，《光之新徑》延續其擅長的竹編工藝，採用嘉義在地竹材，由工藝師手工編織完成，並結合金屬結構與科技光影，象徵嘉義從土地扎根、走向未來的過程。

策展團隊補充指出，燈區將透過 AR 擴增實境、光雕投影與 LED 動態裝置，每30分鐘上演一場約10分鐘的光影展演，內容從嘉義的歷史起點、農業發展，到近年科技產業布局，串聯嘉義「從過去走向未來」的城市故事。