嘉義 冒名議員助理夥同村長 索光電業者4百萬5人遭訴

嘉義縣東石鄉蕭姓村長夥同自稱「雨刷」助理的張簡姓男子涉嫌恐嚇綠能業者，嘉義地檢署起訴5人。（本報資料照）

嘉義縣東石鄉蕭姓村長、自稱「雨刷」縣議員蔡政宜的助理張簡姓男子遭控夥同3名男子，以包圍工地、言語恐嚇及抗爭等手段阻撓漁電共生案場施工，向業者勒索400萬元「回饋金」，嘉義地檢署依恐嚇取財罪起訴5人，張簡姓男子、王男各20萬元、10萬元交保。

起訴書指出，南良國際公司旗下的真愛綠能公司，民國112年10月間在東石鄉三家村興建室內型漁電共生太陽光電案場（東二案場），蕭姓村長、綽號「伍佰」張簡姓男子、王姓男子、蔡姓男子、柯姓男子等5人，11月間先後2次到工地質疑工程影響魚塭水位、開工前未與地方溝通。

112年12月初，張簡等人率眾包圍案場怪手及大型機具，甚至當眾恐嚇監工人員「叫你們不要做，你們還做，你相不相信我會將你的車推到魚塭裡」並作勢毆打，施工人員心生畏懼，導致工程被迫延宕。

蕭姓村長假意扮「白臉」，主動聯繫業者表示願代為協調抗爭人士，協調過程中，張簡等人索求工程總額5％至6％作為「回饋金」或敦親睦鄰費用，揚言不付錢就無法施工，業者不同意，12月19日蔡男製作陳情書、發起連署向鄉公所陳情，並在案場周邊懸掛抗議白布條，以此施壓。

業者尋求台南區漁會理事長林士傑（已歿）出面與王男協商，同意交付400萬元回饋金，王男拿100萬元，剩餘300萬元有45萬元以廠商名義捐給在地宮廟、發展協會，其餘款項由張簡、蔡男、柯男及蕭姓村長等人朋分。