嘉義、新竹市加碼普發 民進黨問9藍營縣市首長：要不要比照辦理？

台北市 / 林彥廷 綜合報導

嘉義市長黃敏惠昨（8）日主持市務會議，會中通過「振興經濟『強化民眾消費韌性普發現金』加碼計畫」等提案納編第6次追加減預算案，並於(9)日提追加減預算案送議會審議。對此，民進黨今日於臉書上發文表示，當初要求中央普發現金的時候，國民黨喊得很大聲，現在中央已經做了，怎麼輪到縣市議會提案的時候，國民黨籍的縣市長除了黃敏惠外，就都不願意了呢？

民進黨說，黃敏惠在市務會議通過以「不舉債」方式振興經濟普發6,000元，新竹市政府也在明年度預算中編列經費，預計發給市民每人5,000元。

廣告 廣告

民進黨指出，事實上，有機會拿到錢的不只嘉義市、新竹市的市民。許多地方縣市議會，也因為地方財政有歲計賸餘，要求縣市政府普發現金：

請問台北市長蔣萬安：台北市議會民進黨團提案普發21,000元現金，國民黨團也贊成，要不要發？

請問新北市長侯友宜：新北市議會民進黨團提案普發46,000元現金，國民黨團也未反對，要不要發？

請問桃園市長張善政：桃園市議會提案通過普發15,000元現金，要不要發？

請問台中市長盧秀燕：台中市議會民進黨團提案普發50,000元現金，已經付委審查，如果提案通過，要不要發？

請問基隆市長謝國樑：基隆市議員在議會提出動議建議市政府應普發20,000元現金，要不要發？

請問新竹縣長楊文科：新竹縣議會提案通過普發34,000元現金，要不要發？

請問彰化縣長王惠美：彰化縣議員建議縣府比照新竹市發放5,000元，要不要發？

請問雲林縣長張麗善：雲林縣議員提案應比照中央「還稅於民」的精神，普發10,000元，要不要發？

請問花蓮縣長徐榛蔚：花蓮縣議會曾決議通過普發縣民50,000元，要不要發？

民進黨表示，當初要求中央普發現金的時候，國民黨喊得很大聲，現在中央已經做了，怎麼輪到縣市議會提案的時候，國民黨籍的縣市長除了黃敏惠外，就都不願意了呢？

民進黨指出，此外，既然新竹市、嘉義市等地方政府有餘裕發錢，不就說明了：國民黨、民眾黨 在立法院兩度惡修《財劃法》逼中央舉債分錢給地方，第一次從中央搬走4,165億元統籌分配稅款，第二次則規定補助款 「只能多、不能少」逼迫中央違法舉債破上限，這些修法，其實並沒有必要！「地方已經有錢普發，中央還必須舉債多分錢給地方，道理何在？」

原始連結







更多華視新聞報導

台中會不會加碼普發現金？ 盧秀燕：有錢會發但「沒錢」

鄭麗文紐時專訪稱「時間不站在台灣這邊」 綠轟：赤化

「鄭習會」農曆年前後登場？ 國民黨駁斥批造謠

