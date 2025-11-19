嘉義「癌末」男收押猝死！疑氰化物中毒 解剖結果離奇：沒癌也沒氰化物

嘉義地檢署外觀。翻攝嘉義地檢署臉書



嘉義一名羅姓男子因開槍恐嚇等案，遭嘉檢聲押獲准，未料在回拘留所途中，他突口吐白沫，疑似氰化物中毒身亡。家屬質疑，羅男患有大腸癌，為何檢警執意要押？嘉檢今（11/19）解剖，初步排除氰化物中毒引起，也沒有發現大腸癌病症，至於確切死因仍待採集檢體送驗才能判斷。

綽號「大鼻雨」的57歲羅男，15日晚間在大林鎮某民宅開槍，警獲報前往攔查，扣得槍枝1把、霰彈8顆，16日移送嘉檢偵辦。由於羅男5月也曾向民宅開槍、又打傷人，嘉檢因此申請羈押，並獲嘉義地院裁准。

廣告 廣告

家屬：罹癌、包尿布怎還押

16日羈押庭上，羅男自述患有大腸癌四期，沒有救醫，所以拿不出證明。當晚9時許，他坐著輪椅由嘉院法警準備推回嘉檢拘留所時，突然癱軟、口吐白沫、失去意識，送醫搶救仍不治，醫院初步診斷為氰化物中毒。

家屬質疑，羅男已坦承犯行、主動交槍，又因大腸癌要包尿布，不懂檢方為什麼要押人，讓他那麼痛苦，也質疑氰化物的來源，希望檢警能徹查。

嘉檢稱，羅男到案時，隨身物品已依法搜查，在拘留室並無異狀；嘉院也調出監視畫面，同樣沒有發現他有疑似服藥的舉動。

胃部無明顯杏仁味

檢方今進行解剖，胃部無明顯杏仁味，初步排除是氰化物中毒引起，也沒有發現大腸癌病症，但有心臟心室肥厚、脂肪浸潤情形，肺臟兩側皆有肺水腫。至於羅男為何要包尿布，研判是他生前吸食K他命等毒品而留下永久性傷害，確切死因待採集檢體，進行病理切片檢查及毒藥物檢驗，才能綜合判斷。

已故的毒物科醫師林杰樑曾提過，氰化物是一種劇毒化學劑，估計0.05到0.3公克即可致命。氰化物有苦杏仁味，中毒者呼吸可能會有杏仁味，醫院治療時可使用100%氧氣或用特定解毒劑。

更多太報報導

驚呆！苗栗賓士女停路邊「開車門一蹲」 長裙掩護「當街便溺」

獼猴超兇！坐供桌搶祭品 眾人看傻…高雄元亨寺「壓克力罩」怕祖先沒得吃

台中男信了網婆「代領普發1萬」 提款卡、現金被騙走還淪詐騙幫兇