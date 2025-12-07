嘉義「縱貫線教父」林水樹孫女周歲宴207桌 百萬煙火驚豔全場

嘉義縣的知名人物、有「縱貫線教父」之稱的林水樹，於12月6日晚間在嘉義縣東石鄉舉辦盛大宴會，席開207桌，為兒子與媳婦補辦婚宴，同時慶祝孫女滿周歲。現場不僅有百萬高空煙火秀，還設置了旋轉木馬、小火車等遊樂設施供孩童免費遊玩，場面熱鬧非凡。

據悉，林水樹的兒子與媳婦結婚時並未公開舉辦婚宴，適逢孫女滿周歲，林水樹便決定以雙喜臨門的方式慶祝，僅以電話邀請親朋好友，卻吸引大批賓客到場。原本預計席開185桌，最終暴增至207桌，座無虛席，足見其廣泛的人脈。

回顧2023年，林水樹在嫁女兒時曾席開520桌，並舉辦長達20分鐘的煙火秀，場面堪比國慶煙火。雖然此次規模略小，但煙火表演依舊極具吸引力，讓現場賓客大呼過癮，甚至笑稱這是「提前跨年」。

林水樹曾任嘉義區漁會理事長，其家族在嘉義海線地區地位穩固，家族成員歷任地方重要職位，對地方政治影響力深遠。每逢選舉，藍綠陣營都積極爭取他的支持。

