嘉義「縱貫線教父」豪擺207桌 孫女周歲宴放百萬高空煙火

嘉義海線大老林水樹，6日晚上在嘉義縣東石鄉席開207桌，現場施放百萬煙火秀。（讀者提供 ／呂妍庭嘉義傳真）

有「縱貫線教父」之稱的嘉義海線大老林水樹，昨（6日）晚上在嘉義縣東石鄉席開207桌，除為兒子、媳婦補辦婚宴，也幫剛滿周歲的孫女辦感恩餐會，雙喜臨門，場面盛大，除百萬高空煙火令人嘆為觀止，除一系列表演娛樂節目，現場還擺放旋轉木馬、小火車讓孩童免費暢玩，眾多網友紛喊投對胎很重要，猛誇小公主超幸福。

據了解，林水樹的兒子和媳婦結婚時，並未公開辦婚宴，剛好昨孫女滿月，林水樹決定舉辦雙喜臨門宴，未對外放帖子，僅電話邀請親朋好友，但賓客絡繹不絕，原本打算席開185桌，最後暴增至207桌，現場座無席，顯見林水樹人脈之豐沛。

林水樹2023年嫁女兒時，豪砸大筆金錢辦歸寧宴，席開520桌宴客，還特別準備長達20分鐘的煙火秀，場面堪比國慶煙火秀，昨場面雖不比嫁女兒時，炫爛奪目的煙火依舊讓民眾看的目不轉睛，笑稱是提前跨年。

林水樹曾擔任2屆嘉義區漁會理事長，胞兄林純金2屆東石鄉長任滿後，由林水樹女兒林佳瑩接棒，林佳瑩兩屆卸任後，目前是嘉義區漁會總幹事，為區漁會帶來新氣象，現任東石鄉長林俊雄則是林水樹另1位兄長的兒子，林家在海線地位十分穩固，每到選舉，藍綠都想爭取他的支持。

