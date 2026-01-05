嘉義一連鎖鍋貼店「鼠輩橫行」 稽查出多項衛生缺失

南部中心／鄭榮文、莊舒婷 嘉義報導

嘉義一間連鎖鍋貼店，被民眾發現，地面上鼠輩橫行，擔心有食安衛生問題，今天店家鐵門拉下沒有營業，張貼清潔消毒的公告，衛生局接獲消息後到場稽查，雖然沒發現老鼠，但有發現冰箱底部有掉落物未清理，要求改善。

業者鐵門關下未營業，上方張貼消毒公告。（圖／民視新聞）

民眾拍下，一間鍋貼店，兩隻灰色大老鼠出沒，在地上爬行跑來跑去，有時鑽進一旁縫隙中，有時又出來露個臉，一旁就是餐廳的冰箱和碗盤，網友擔心食安衛生問題，將畫面發上網，直呼鼠輩橫行，網友笑說，傳說中的料理鼠王、主廚不輕易見客的，不過也有人嚇壞了，認為這景象太誇張。民眾：「覺得很噁心啊，還是會不舒服心裡還是會有點不舒服。」民眾：「覺得心裡不舒服啊不會想再去消費。」民眾：「那很糟糕那這個就他們要檢討。」

衛生局人員獲報到場，發現有多項缺失。（圖／翻攝畫面）嘉義這一間販售鍋貼連鎖店，5日這天業者將鐵門關下，上方張貼進行清潔消毒，請見諒的公告，衛生局接獲消息後，也立即派員到場稽查。嘉義市衛生局食藥科科長陳怡靜：「場內未發現老鼠，但冰箱有部分物品掉落未清理，食品容器具部分髒污未離地存放，地板不潔等缺失，違反食品衛生良好規範準則，本局已依據違反食安法第8條第1項規定，請店家限期改善，將擇日進行複查。」雖然衛生局人員在現場沒看到老鼠，但業者確實有部分缺失需要改進，知名連鎖店米奇大軍出沒，恐怕讓人看了食慾全無。

