嘉義「電桿爆炸起火」跳電1分多鐘 民眾嚇出冷汗

有民眾今(13)日開車行經嘉義市吳鳳南路和清水路口，突然間路旁電桿爆炸，瞬間傳出巨大聲響，隨後竄出火光，炸到路面，幸好沒有波及其他人車，而這一炸也造成附近住戶跳電約1分鐘，台電獲報發現是桿上懸垂礙子絕緣不良，引起饋線瞬間跳電，後續已經派員處理，也會加強線路維護。

天雨路滑，民眾開車停等紅燈的期間，左方電桿，突然砰一聲，傳出巨大爆炸聲響，隨後冒出火光，飄竄濃煙，畫面再看一次真的好驚險，火光炸到地上，好在沒有波及底下人車。

目擊民眾說：「砰一聲，看到火出來，就沒看到什麼了，不知道是用電量太多還是怎樣，造成電桿爆炸。」巨大聲響傳出，引起周邊民眾注意，而這一炸，造成附近用戶跳電。

民眾說：「我家有停電，早上可能停了幾秒，不到一分鐘，我有想過，會不會跟颱風有關，有突然暗了一下，沒多久又復電了，很快，大概不到一分鐘而已。」早上7點有暗一下很快就復電，大概一分鐘，早上有停一下欸不到一分鐘，我有想是不是颱風引起。民眾說：「爆掉的(零件)。」零件炸掉後，噴到路面，被燒得焦黑，事發就在嘉義吳鳳南路和清水路口。

13日早上7點多，正值交通尖峰時段，突然間路旁電桿上，懸垂礙子爆炸起火，這一炸，也嚇壞不少路過民眾。台電嘉義區營業處業務副處長曾淑媚說：「我們立刻派員去巡查，發現桿上懸垂礙子絕緣不良，引起饋線瞬跳，我們已經處理完畢，後續也會加強線路維護。」

突如其來的爆炸意外，目擊民眾雖然嚇出一身冷汗，但好在沒有人員受傷，台電獲報，已經派員處理，也強調會加強線路維護，避免類似狀況再次發生，確保民眾安全。

