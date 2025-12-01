嘉義 黃榮利發表初選影片 蔡易餘新看板將亮相

民進黨嘉義縣長初選已完成登記，英系立委蔡易餘對決賴系縣議員黃榮利，黃榮利已陸續在18鄉鎮懸掛初選看板，1日發表縣長初選首支形象影片《捲起袖子做》。蔡易餘除立法院行程外，近來也不斷出席地方大小活動場合，並在個人社群網站凸顯他與山區的連結，如質詢關注國有林班地、公地放領，以及會勘大林農水路灌溉溝渠等，近期也將掛出新看板。

為求在初選勝出，黃榮利近來接連出招，距初選民調還有1個多月，黃、蔡目前未見明顯攻防，選情尚稱平和。

黃榮利繼今年農曆春節在各鄉鎮懸掛與賴清德總統合體看板後，近日推出全新初選看板，其中1幅「信賴榮利」再度彰顯其賴系色彩，另1幅3年還清負債、第4年發現金看板，緊扣普發現金話題，爭取選民共鳴；至於昨推出的影片《捲起袖子做》，則突顯個人形象。

黃榮利說，身為民進黨員超過30年，長期參與黨內民主、深耕基層，對地方事務十分熟稔，從村長、農會總幹事、太保市長到縣議員，一路都在這塊土地上，陪著鄉親捲起袖子做事，這些歷練，累積的是完整行政經驗與財政歷練。

他強調，太保市長任內償還全部市庫債務，也帶領太保成為嘉縣唯一人口持續正成長的城市，嘉義縣的未來發展非常重要，必須由擁有扎實行政經驗與財政歷練的人承擔，盼能獲選民眾支持。

蔡易餘除立法院行程外，也出席地方大小活動，更在個人社群網站凸顯與山區的連結，包括質詢關注國有林班地、公地放領等議題，以及會勘大林農水路灌溉溝渠情況。

蔡易餘幕僚表示，蔡易餘照既定規畫、節奏打這場初選之戰，近期也將有新看板亮相。

國民黨則因初選辦法未公布，縣長人選持續難產中。