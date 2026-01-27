南部中心／鄭榮文、陳芷萍 嘉義縣報導

日本山區有黑熊攻擊事件，在嘉義阿里山鄉這一個月來，也頻頻拍到台灣黑熊的蹤影，甚至入侵工寮或民宅，林保署嘉義分署已經接獲九起入侵通報，地點集中在樂野、里佳和達邦一帶，最近一次是在22日，研判是同一隻黑熊，目前已經設置誘捕籠，進行誘捕，也提醒民眾要小心留意。





嘉義「黑熊出沒」！ 林保署一個月接9起入侵通報

黑熊還跑到廢棄工寮，推倒冰箱，另外也有2起黑熊啃食蜂箱的通報。（圖／民視新聞）

監視器錄到，一隻黑熊站起來，攀在桌子上，對著桌上的碗盤東聞西聞，似乎在尋找食物，聞了好一會後，發現沒有東西可以吃，只好作罷。但這裏可是一般的民宅，黑熊竟然大喇喇的直驅住家廚房，民眾嚇壞趕緊通知林保署。林業保育署嘉義分署科長許玉青表示，「我們在接獲入侵通報以後，有工作站同仁第一時間趕往現場，向民眾宣導應將室內外的食源收妥。」

去年底在特富野步道附近也有黑熊出沒。（圖／民視新聞）

台灣黑熊入侵民宅，地點就在嘉義縣的阿里山鄉，不只這一起，還有廢棄工寮的冰箱，也被黑熊推倒，奶粉罐被摔破，另外也有2起黑熊啃食蜂箱，顯示近期有黑熊在附近徘徊，行踨一開始是在達邦，然後跑到里佳，近期則是來到樂野，短短不到一個月，林保署就收到九次民眾通報，研判應該是同一隻黑熊。林業保育署嘉義分署科長許玉青表示，「經專家研判，因為左眼後有白斑，因為同一隻黑熊再次侵擾，由於在樂野、日野賀地區的黑熊出沒非常鄰近村民的住家，但為了保障村民的安全，我們在那邊設置了兩具的誘捕籠，規劃誘捕黑熊以後來進行野放。」





由於黑熊出沒的位置愈來愈靠近人口較多的社區，除了設置誘捕籠外，林保署也發給當地民眾防熊噴霧自保，同時頒發通報獎勵金，鼓勵民眾踴躍通報，提醒遊客這段時間到這幾個區域，都要特別小心留意。





原文出處：嘉義「黑熊出沒」！ 林保署一個月接9起入侵通報

