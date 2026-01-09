嘉義「38 CUP爆乳賣淫女團」被抄！脫衣陪酒、性交易樣樣來

（記者秦裕中／綜合報導）移民署嘉義縣專勤隊日前針對轄內兩家音樂會館、KTV酒店展開查緝，查獲多名泰國籍女子疑涉違法陪侍，並循線帶回色情仲介集團成員到案，全案已依妨害風化、人口販運防制法等罪嫌移送法辦。

圖／不法集團仲介泰國籍女子來台脫衣坐檯、性交易牟利。（翻攝畫面）

專勤隊突襲兩處據點 查獲24名泰籍女子

專勤隊表示，專案小組掌握特定場所疑似以外籍女子從事不當陪侍招攬客源，經蒐證後會同相關執法單位前往查緝。行動中先行埋伏確認店內疑有不法情事後，隨即發動突襲搜索，現場共查獲24名泰國籍女子，並查扣手機、翻譯機、記帳簿及現金38萬餘元等相關證物。

非法仲介疑以觀光名義入境 安排至店內陪侍

專勤隊指出，非法仲介集團疑透過泰國端經紀人或通訊軟體招攬人員，以觀光名義入境後由專人管理、接送至嘉義特定音樂會館及KTV酒店，安排進行坐檯陪侍並收取小費，另疑涉及場外交易等行為，相關情節仍待檢警進一步釐清。

廣告 廣告

圖／專勤隊突襲音樂會館、KTV酒店，查獲24名泰國籍女子脫衣坐檯。（翻攝畫面）

仲介集團成員遭拘提 部分已起訴

專勤隊表示，相關案件中，薛姓、孫姓等19名非法仲介集團成員，先前已因涉違反人口販運防制法、妨害風化等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，檢方偵結後起訴；泰籍女子則依程序收容，後續將辦理遣返。

移民署提醒勿觸法 違法聘僱最高罰75萬

專勤隊呼籲，非法聘僱外來人口工作，依違反就業服務法可處最高75萬元罰鍰；非法仲介行為最高可處50萬元，若意圖營利，另可能面臨3年以下有期徒刑、拘役或併科120萬元以下罰金，提醒民眾切勿以身試法。

更多引新聞報導

一年賺進3.8兆！台積電2025年營收創新高 年增逾3成

脫口秀惹議！林妍霏模仿李多慧口音 嘲笑韓籍啦啦隊遭炎上

