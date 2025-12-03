嘉義12月文化三重奏登場 城市生活美學全面綻放

記者/李明真報導

全嘉動起來，12月起嘉義年度三大活動接力登場，信步漫遊文藝氛圍：邁入第三年的「嘉義市街角館」計畫，用整座城市的空間串聯故事，帶領民眾一步步揭開、嘉義的底蘊。「320+1嘉義市城市博覽會」以「咱 嘉義式」為題，多元策展描摹嘉義城市樣貌，從過去到現在，展望未來。享譽國際的「嘉義市國際管樂節」亦邁入第33屆，匯聚國內外頂尖團隊，為期近半個月的管樂饗宴，編寫冬季最具代表性的城市樂章。三大活動天天精彩，邀請全民走進嘉義，以文化、藝術與音樂重新認識這座充滿故事的城市。

打開嘉義街角館 整個嘉義就是一座博物館

「整個嘉義市，就是一座城市博物館！」邁入第三年的「嘉義市街角館」計畫，今年以全新姿態再度亮相，從二通一帶（今中正路）延伸至整座城市，透過街角空間、店家與區域群聚的串聯，持續實踐「舊城創新生」的文化願景。

為呼應嘉義市十大旗艦計畫「舊城創新生」，嘉義市政府文化局自112年起以二通生活圈為試驗場域，今年適逢嘉義建城320＋1年，透過徵選補助方式邀集在地實體空間與文化推動者，打造具文化底蘊、歷史深度與行銷思維的「街角館群聚」。在專業團隊的輔導下，各館完成在地故事的挖掘、展示規劃及教育體驗設計，凝聚嘉義獨有的文化能量，推動風格旅遊與新體驗經濟的發展。

今年延續「尋畫風景、尋藝探奇、尋味路徑」三大主軸，帶領市民與遊客穿梭典藏於巷弄的生活記憶。透過空間開箱、專場體驗、限定走讀等活動形式，一步步「打開嘉義」，看見隱藏於日常中的文化智慧、藝術的後場，並在旅程尾聲帶走一份專屬於嘉義的美好。

【打開嘉義街角館】

時間：12/6（六）-12/21（日）

地點：嘉義市街角館

活動與報名資訊：portaly.cc/openchiayimuseum

320+1嘉義市城市博覽會 共演最「嘉」生活美學

全「嘉」年度盛會「320+1嘉義市城市博覽會」將於12月12日至28日盛大登場！今年以「咱 嘉義式」為主題，透過生活策展與文化治理展現城市獨特的美學與能量。策展以「共享城市、宜居城市、摩登城市」三大主題構築內容，打造一座沒有圍牆的城市博物館，串聯全市17處展區，推出16檔主題展覽、逾30場演出與50場以上活動，從城市走讀、藝術體驗、公共議題展演到跨域設計，呈現嘉義從歷史底蘊走向未來創新的文化面貌。

今年亦以音樂作為嘉義的敘事語言，由多位嘉義出身與深受歡迎的音樂人共同演繹三首城市主題曲，使嘉義的記憶、情感與風景以旋律被看見；吉祥物「桃喜」將化身嘉義幸福的代言人，現身各展區與民眾互動。城市博覽會以全齡參與、跨域共創為核心，邀請全民在12月走進嘉義，用腳步探索巷弄故事，以生活感受文化脈動，體驗最具人情與魅力的「嘉義式」城市美學。

【320+1嘉義市城市博覽會】

時間：12/12（五）-12/28（日）

活動資訊：https://www.facebook.com/chiayicityexpo2025

2025嘉義市國際管樂節 奏響冬季獨嘉樂章

嘉義市以「管樂之都」享譽國際，2025年嘉義市國際管樂節邁入第33屆，持續以音樂連結城市與世界。自昭和時期嘉義成立第一支本地學生吹奏樂隊起，管樂文化在市民之間熱情萌芽，1993年首屆管樂節成功打下基礎，1997年起邀請國際團隊加入，正式躍升「國際」級盛會，至今已逾30個年頭，嘉義從南方小城蛻變成國際矚目的管樂城市，奠定獨一無二的城市品牌意象！

第33屆嘉義市國際管樂節延續高規格與多元形式，打造最具感染力的冬季音樂盛典。今年迎來超過10國、16組國際團隊與5位音樂大師，包含義大利、美國、瑞士、日本、韓國、馬來西亞、泰國、香港、哈薩克等齊聚嘉義。踩街嘉年華及大型晚會將於12月20日展開，並於嘉義市音樂廳辦理11場室內音樂會、文化公園及中正公園辦理共計超過50場的戶外音樂會、以及街區、學校交流共計30場以上。精彩演出將在嘉義街巷間共鳴，凝聚在地與世界的音樂天際線，邀請大家走進「管樂之都」，共同見證這座城市奏出的獨「嘉」樂章。

【2025嘉義市國際管樂節】2025/12/19（五）-2026/1/1（四）

1.管樂踩街嘉年華&大型晚會

踩街時間：12/20（六）14:00

晚會時間：12/20（六）18:00

2.室內音樂會

時間：2025/12/19（五）-2026/1/1(四）

地點：嘉義市立音樂廳

3.戶外音樂會

時間：2025/12/21（日）-2026/1/1（四）

地點：文化公園、中正公園