嘉義2養雞場爆H5N1禽流感 防檢署證實：逾6萬雞隻全數撲殺

嘉義縣民雄鄉1白肉種雞場及朴子市1蛋雞場（皆主動通報）確診H5N1亞型高病原性禽流感。（示意圖／報系資料照）

農業部動植物防疫檢疫署（防檢署）今（13日）表示，獸醫研究所通知，嘉義縣民雄鄉1白肉種雞場及朴子市1蛋雞場（皆主動通報）確診H5N1亞型高病原性禽流感。

依照標準作業程序，嘉義縣家畜疾病防治所執行白肉種雞2萬2,374隻（24週齡）及蛋雞4萬3,302隻（28－43週齡）之撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。114年9月迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計7例（陸禽6例、鴨1例）。

防檢署表示，全球高病原性禽流感疫情仍嚴峻，自114年9月起，我國度冬候鳥遷徙路徑上游國家日本已發生16例禽場及56例野鳥案例，韓國則發生34例禽場及24例野鳥案例。我國正處候鳥穩定度冬期，各類群冬候鳥種主要集中於蘭陽平原及西南沿海地區。高雄及臺南沿海雁鴨科野鳥排遺、赤頸鴨、黑面琵鷺近期均檢出高病原性禽流感，養禽業者仍應嚴防候野鳥與場內家禽接觸，以避免禽流感疫情入侵禽場。

防檢署呼籲，受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，全臺各地持續低溫，易造成家禽高度緊迫，導致抵抗力降低，請養禽業者應做好禽舍保溫及通風管理，維護防鳥設施功能正常運作，落實門禁管制及清潔消毒等生物安全措施，並提高警覺，每日自主觀察，發現禽隻異常，應主動通報，倘被查有未依規定主動通報者，依規定最高處新臺幣100萬元罰鍰，且依法撲殺之動物不予補償。

