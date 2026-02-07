嘉義25歲男毒酒複合駕奪命 78歲騎士重創亡 肇逃男落網遭聲押

嘉義阿里山公路中埔鄉路段發生毒酒駕肇事逃逸的死亡車禍。讀者提供

嘉義25歲黃姓男子昨（7日）清晨疑似喝酒且吸毒後開車上路，行經中埔鄉中山路五段，從後方高速追撞78歲吳姓男子騎乘機車，吳男傷重不治，黃男肇事逃逸。黃男案發6小時在家落網，酒測值0.27毫克、唾液篩檢是呈現二級毒品陽性反應，證實他是「酒駕兼毒駕」。嘉義地檢署昨晚認為黃男涉嫌重大，且有逃亡之虞，向法院聲請羈押。

7日凌晨4時47分，78歲吳姓男子騎著機車沿中埔鄉中山路五段行駛，不料黃男駕駛的轎車從後方猛力追撞。強大撞擊力道讓吳姓男子連人帶車噴飛，頭部及四肢遭受重創，當場沒有呼吸心跳。救護員將他送往嘉義基督教醫院搶救，最後仍傷重不治。

車禍發生時發出巨大聲響，驚醒鄰近店家，民眾持手電筒出外查看，除倒地不起的吳男，機車零件、碎片散落一地，肇事轎車早已不見蹤影。更險象環生的是，另名68歲何姓機車騎士因天色未亮、視線昏暗，煞車不及再次擦撞倒地的機車而摔倒受傷，所幸送醫後並無大礙。

警方依公共危險、肇事逃逸將黃男送辦。讀者提供

警方調閱沿路監視器以車追人，案發6小時後在嘉義市黃男住處附近尋獲肇事車輛。黃男正躲在家中，警方上午11時30分許緝捕到案。黃男酒測值達每公升0.27毫克，唾液篩檢呈現二級毒品陽性反應，證實他是「酒駕兼毒駕」。

警方訊後依據《刑法》公共危險、肇事逃逸致死等罪嫌，將黃男移送嘉義地檢署偵辦。檢察官昨晚考量其行為對社會危害重大且涉及逃逸，已向嘉義地方法院聲請羈押。



