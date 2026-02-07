嘉義25歲男「毒＋酒駕」追撞奪命 無辜騎士1死1傷

嘉義縣中埔鄉1名25歲黃姓男子7日清晨4時駕車行經中山路5段，不慎追撞前方機車騎士竟肇事逃逸，還導致連環撞，無辜騎士送醫不治，警方檢測發現黃男涉及酒駕、毒駕，全案依肇事逃逸致死等罪送辦。

嘉義縣中埔鄉中山路5段7日凌晨追撞悲劇造成前方吳姓機車騎士翻車身亡。（圖／翻攝畫面）

警方表示，事件發生於7日清晨4時47分許，當時黃男開著1輛白色自小客車沿嘉義中埔鄉中山路5段由東往西行駛，途中追撞前方同向的78歲吳姓男子騎乘的機車，導致吳男人車倒地、頭部與四肢嚴重受傷。

嘉義縣中埔鄉中山路5段7日清晨發生25歲黃姓男子毒駕、酒駕，轎車追撞機車還讓另1輛機車擦撞。（圖／翻攝畫面）

之後黃男駕車肇逃，該事故還波及他人，另1名68歲何姓男機車騎士沿東往西方向行駛，不慎擦撞吳男的機車，何男車輛失控自行跌倒，並受傷送醫。事後吳男雖已立刻送醫救治，吳男仍傷重不治，何男則無大礙，詳細肇事原因有待警方調查。

警方先找到黃男駕駛的肇事車輛，外觀幾乎無損，十分諷刺。（圖／翻攝畫面）

中埔分局成立專案小組追緝，7日早上7時許，終於在黃男嘉義市找到肇事車輛，後於當天上午11時30分許，到黃男住處查獲罪魁禍首。經酒測與唾液快篩檢測，黃男酒測值0.27MG／L，且有第2級毒品陽性反應，全案訊後依涉嫌肇事逃逸致死、公共危險等罪嫌，將黃男移送嘉義地方檢察署偵辦。

警方提醒，毒駕、酒駕及肇事逃逸致人死亡，是嚴重的公共安全危害行為，警方將持續加強取締酒駕、毒駕及肇事逃逸案件，全力守護用路人生命安全。同時呼籲所有駕駛人切勿心存僥倖，發生事故務必停車報案、配合處理，以免造成無法挽回的悲劇。

《中天關心您｜喝酒不開車！未滿18歲禁止飲酒，飲酒過多有害健康》

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

