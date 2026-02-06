嘉義3寶媽15刀砍死丈夫 嘉檢依殺人罪提起公訴

更衣間15刀奪命，妻涉家暴殺夫嘉檢殺人罪提起公訴。（資料照/記者湯朝村翻攝)

記者湯朝村／嘉義報導

嘉義縣三十歲黃姓女子去年八月間與三十六歲莊姓丈夫發生口角，涉嫌持水果刀向丈夫揮砍、刺擊十五刀，致莊男心臟破裂、氣血胸，送醫救治不治死亡。嘉義地檢署日前偵結起訴，依殺人罪嫌起訴黃女。

起訴書指出，黃女為莊姓男子配偶，兩人育有三名子女，與家人同住在嘉義縣水上鄉住處。去年八月六日凌晨疑又為金錢爭吵，莊男走向另間房，黃女跟去後拿出水果刀揮舞，他向住四樓胞弟呼救，胞弟下來見他坐椅子，女子大聲咆哮，就在胞弟報警時，黃女突攻擊猛刺，莊男送醫不治。

檢警調查，此慘案，疑經濟、小孩教育觀念問題爭執不斷，兩人曾六次報案互控家暴，去年八月再度爆發口角，黃女涉持刀猛刺丈夫致死，嘉檢聲押禁見獲准。檢察官會同法醫解剖相驗，計十五處刀傷，其中胸前及背後等處入刀，貫穿心臟、肺臟，致心臟穿刺破裂與氣血胸死亡。

檢察官複訊後，向嘉義地方法院聲請羈押禁見黃女，黃女羈押期滿三個月，去年十一月間聲請嘉義地院裁定安置於醫院。