嘉義3月大女嬰「趴睡斷氣」！鄰居照顧涉過失致死 母親不忍苛責

嘉義市昨（8日）一名年僅3個月大的女嬰被發現呈趴睡姿勢，已無呼吸心跳。（示意圖，非當事人／pexels）

嘉義市昨（8日）一名年僅3個月大的女嬰被發現呈趴睡姿勢，已無呼吸心跳，緊急送往台中榮總嘉義分院搶救，到院前已無生命徵象，經急救後仍宣告不治。

根據警方調查，林姓女嬰於去年9月出生，因母親與外婆平日無暇照顧，長期委託鄰居林姓男子（61歲）及翁姓女子（57歲）無償協助照顧。事發當天，林男發現女嬰午睡期間呈趴睡姿勢，且已無呼吸，當下立即實施人工呼吸，並自行將女嬰送醫急救，但仍宣告不治。

檢警於今（9）日初步相驗，女嬰身體未發現明顯外傷，死因尚待確認，預計於14日上午進行解剖，以進一步鑑定確切死因。

廣告 廣告

警方獲報後介入調查，認為翁女恐涉及過失致死罪嫌，通知其到案說明，嘉義地檢署檢察官複訊後，因相關事證仍待釐清，已先行請回。由於鄰居是無償協助照料，女嬰母親接獲噩耗後亦不忍苛責。

更多鏡週刊報導

他殺了我的狗！發現寵物犬「被安樂死」 女子崩潰持刀刺傷分居夫

尾牙中1萬「不請客就小氣？」他嘆同事天天問 網教反擊方法

冬天「胃病」多？醫曝4大原因 籲保暖、清淡飲食養胃