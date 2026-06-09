嘉義60多歲婦發燒昏迷確診！國內今年首例日本腦炎現蹤 疾管署揭保命關鍵

今年國內首例日本腦炎確診！疾管署今(9)日公布，嘉義民雄60多歲女性發燒昏迷住院，目前仍治療中，周邊高風險場域已加強防蚊，疾管署提醒民眾落實防蚊並按時接種疫苗。 圖：疾管署／提供

[Newtalk新聞] 疾管署今(9)日公布國內今年首例日本腦炎確定病例，為嘉義縣民雄鄉60多歲女性，6月上旬因發燒、昏迷等症狀住院確診。個案周邊緊鄰水稻田與養豬場等高風險場域。疾管署提醒，目前正值流行高峰，請民眾落實防蚊並按時帶幼兒接種疫苗。

疾管署表示，該個案近期無國外旅遊史，具慢性病史，6月上旬出現發燒、意識不清及昏迷等症狀住院治療，後經醫院通報及採檢確診，目前仍在住院中，同住家人均無疑似症狀。個案平時活動範圍以住家附近為主，緊鄰水稻田及溝渠，且有鴿舍、養豬場及禽場等高風險場域。衛生單位已針對個案住家及附近高風險場域懸掛誘蚊燈，加強當地衛教宣導，並提醒醫療院所加強通報。疾管署指出，今年累計1例確定病例，台灣每年5至10月為流行季，6至7月為高峰。2022至2025年同期確定病例數分別為2、6、8及1例，雖以40歲以上成人居多，但各年齡層皆有感染風險，因此呼籲：「提醒民眾應提高警覺，不可掉以輕心。」

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疾管署強調，台灣傳播日本腦炎的病媒蚊以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處。大部分的人感染無明顯症狀，有症狀者會有頭痛、發燒等症狀，嚴重則可能出現「意識改變、對人時地不能辨別、全身無力」等，甚至昏迷或死亡。請民眾盡量避免於病媒蚊吸血高峰時段，於豬舍、其他動物畜舍等高風險場所活動。若無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可，含敵避(DEET)、派卡瑞丁(Picaridin)或伊默克(IR3535)成分的防蚊藥劑。

疾管署重申：「預防日本腦炎最有效的方法為接種日本腦炎疫苗」，我國幼兒常規接種時程為出生滿15個月接種第1劑，間隔12個月接種第2劑，請民眾按時帶家中適齡幼兒至各地衛生所或合約院所接種，以避免因感染衍生嚴重後遺症。此外，住家或活動地鄰近豬舍、水稻田等高風險環境的民眾應落實防蚊措施，如自覺有感染風險的成人，可前往旅遊醫學門診評估自費接種日本腦炎疫苗。相關資訊可至疾管署網站或撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。

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