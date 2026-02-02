嘉義69歲婦騎車跌落1.3公尺深水溝 4救護員架梯救出

〔記者王善嬿／嘉義報導〕一名69歲薛姓女機車騎士1日傍晚5點許，騎機車行經嘉義市興美路302號前防汛道路時，不慎騎車失控跌落約1.3公尺深水溝受困，正好嘉義市消防局第二大隊第二分隊就在前方，救護人員獲報即刻救援，評估薛婦意識清楚、生命徵象穩定，使用長背板固定後，出動4人架雙節梯將她搬上救護車脫困，隨後載往聖馬爾定醫院救治，經急救處置，已自行出院。

嘉市消防局今天表示，昨傍晚5點23分接獲民眾報案，前方防汛道路排水溝內，有民眾騎車跌落水溝受困，值班人員立即廣播待命人員前往查看；人員到場發現，薛婦因跌落排水溝，疼痛不已而哀嚎且無法動彈，連忙到排水溝中評估婦人傷勢。

救護人員見薛婦生命徵象穩定、意識清楚，排除頸椎受傷疑慮，然因主訴背部、臀部十分疼痛，市消第二分隊小隊長侯閔評指示出動救護車及攜帶雙節梯到現場救援，由分隊隊員羅弘閔、鄭以安、呂侃運、役男陳翊丞4人，將其搬到救護車上，送醫救治。

