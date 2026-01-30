嘉義8旬翁排尿困難 手術取出24顆膀胱結石

（中央社記者蔡智明嘉義市30日電）嘉義8旬老翁日前排尿困難到醫院看泌尿科，照X光片發現膀胱一堆結石，大小1至2公分不等，術後取出24顆光滑如鵝卵石的結石；醫師研判，結石超過10年，為平日少喝水造成。

嘉義市陽明醫院泌尿科醫師黃才倍今天接受中央社記者訪問表示，老翁以前幾乎沒有看過泌尿科，所以不知道膀胱內有這麼多結石，結石歷程可能超過10年。

黃才倍表示，膀胱結石很多時候沒什麼特別感覺，頂多是小便難解或血尿，且膀胱延展性很大；老翁門診時，還從塞了一堆結石的膀胱裡導流1000毫升尿液。若腎結石就不一樣，腎臟結石容易卡在輸尿管，會讓人痛不欲生，可能早就來看醫生了。

此外，黃才倍說，老翁的結石很光滑、硬度高，有些患者的結石表面粗糙，結構較鬆散、易打碎，醫師會依照專業判斷，採用合適手術方式；這位老翁手術過程僅約1小時，且術後恢復良好。

黃才倍指出，此類光滑結石，形成過程像冬至滾湯圓，一層一層凝結、愈來愈厚，若切開會發現像木頭有一圈一圈的「年輪」。

黃才倍表示，結石原因除與個人體質有關，少喝水或攝護腺肥大沒治療、長期排尿不順，也是結石常見因素；呼籲中老年民眾定期看泌尿科、做泌尿器官檢查，就能及時發現、及時治療。（編輯：吳素柔）1150130