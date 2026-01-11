嘉義8旬翁獨居破舊老屋沒熱水沒浴廁 弘道助修繕盼外界伸援手

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣東石鄉1名80歲蔡姓阿公，獨居百年破舊老屋，家中無熱水也沒廁所，阿公長年用毛巾擦身，晚間還要走5分鐘遠到公廁上廁所；弘道老人基金會得知後提供援助，讓阿公有坐式便盆可用，並簡易修繕快崩落天花板、更換床墊等，近日寒流報到氣溫下降，呼籲民眾響應「寒冬助老，刻不容緩」募款，關懷獨居長輩。

弘道嘉義服務處處長張儀芬表示，基金會去年4月接獲通報開始服務蔡阿公，阿公未婚、獨居祖厝老屋，但老屋嚴重毀損，沒有水源、沒有浴廁，生活極為不便。

廣告 廣告

張儀芬說，阿公因每月僅有老農年金維生，無力修繕，想上廁所，還要摸黑步行5分鐘到附近廟宇公廁，多年未曾好好洗過熱水澡，僅用毛巾加熱後擦身體；阿公有輕度失智又想省錢，即使食物變質、白米長蟲，仍捨不得丟繼續吃。

張儀芬表示，基金會正協助阿公申請中低收入資格、爭取基本生活支持，白天鼓勵他到社區據點上課，晚間由社工送便當，也評估協助重建浴廁。

蔡阿公感謝弘道團隊關心，他說，從沒有這樣的團隊來幫助，不知道怎麼表達感謝。

張儀芬說，今年「寒冬助老，刻不容緩」募款進度僅有6成，盼社會大眾一起伸援手響應，讓更多長輩寒冬中能被關心、不再感到孤單，愛心電話(04)22060698或到網站線上捐款。

