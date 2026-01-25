嘉義92歲老翁騎微電車被撞死！警查出女駕駛 依肇事逃逸及過失致死送辦

【記者凃建豐／高雄報導】23日12時許，嘉義縣六腳鄉92歲楊老翁騎乘微電車遭撞倒地，楊翁送醫急救，但24日上午仍宣告傷重不治。警方調閱監視畫面，查到吳姓女子肇事逃逸，不過已事隔11小時，酒測效力不足，詢後依刑法肇事逃逸及過失致死罪嫌函送嘉義地檢署偵辦。

朴子分局表示，車禍肇事者於事故發生後離開現場，未等候警方到場處理，因事故現場地處偏僻，無裝設任何監視器，經警方擴大調閱路口監視器比對，發現吳姓女子駕駛之自小貨車曾在事故現場停留，涉有重嫌。

經警方前往吳姓女子住處調查，經比對肇事車輛右前側撞擊痕跡及路口監視器，吳女坦承其有肇事情形，全案警詢後依刑法肇事逃逸及過失致死罪嫌函送嘉義地檢署偵辦。

警方說，由於酒精會隨時間自然代謝，事隔過久之無法證明其與事故發生之關聯性及證據效力不足，故未實施酒測。警方目前已調閱沿線監視器畫面及訪查相關人證，並蒐集其他客觀事證，全案將依法移送偵辦，絕無放任或寬縱情事。

朴子警分局呼籲，駕駛人發生交通事故時，應依法留在現場並配合警方處理，切勿心存僥倖逃逸，以免承擔更嚴重之法律責任。

92歲老翁騎微電車遭撞，傷重不治。翻攝畫面

