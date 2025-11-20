嘉義KTV深夜變戰場！2派人馬街頭大亂鬥 還開車衝撞1人重傷

嘉義深夜2派人馬KTV前「大亂鬥＋開車衝撞」，10多人打到人仰馬翻。（圖 ／翻攝畫面）

嘉義市友忠路一帶19日凌晨上演宛如動作片般的激烈衝突，凌晨近2時，某KTV門口突然聚集兩派人馬，10多名男子不但互相叫罵，隨即爆發肢體衝突、揮舞棍棒械鬥，甚至還有人直接開車衝撞，現場火爆程度讓附近居民半夜驚醒、心驚膽跳，擔心打鬥波及自身安全。

警方凌晨1時56分接獲民眾報案，起初以為是車禍事故，但警員到場後赫然發現竟是一場大規模的群架衝突。周邊滿地散落棍棒與車輛殘骸，1名49歲男子倒在地上痛苦呻吟，全身多處擦挫傷與瘀青，幾乎被打得體無完膚，隨即由消防救護人員緊急送醫治療。

嘉義市警一分局長吳正文指出，初步調查顯示，兩方人士疑似在稍早於附近一間餐廳裡發生口角糾紛，雙方互看不順眼、心生嫌隙，本以為離開餐廳後應會風波落幕，沒想到反而愈演愈烈，竟相約在KTV門口再度對峙。對峙沒多久，氣氛瞬間失控，演變成棍棒互擊、拳腳交加的街頭砍殺戲碼，還有車輛被惡意撞擊與推擠，畫面十分危險。

警方獲報後立即啟動快打部隊，迅速到場壓制並控制局勢，避免衝突持續擴大。截至目前為止，已有8名滋事者遭警方帶回偵訊。警方也正調閱周邊監視器畫面，釐清雙方起因、衝突過程以及是否仍有其他涉案人士未到案。

警方強調，任何形式的暴力行為都絕不容許，尤其是在深夜公共場所鬧事，更容易危及無辜民眾安全。後續將依刑法聚眾鬥毆、妨害秩序等罪嫌函送嘉義地檢署偵辦，務必將涉案者一一查辦到位，以維護社會治安與市民安寧。

