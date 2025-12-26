嘉義TPASS 799定期票及嘉嘉南999定期票 正式啟用

由嘉義市政府、嘉義縣政府及台南市政府共同推出的嘉嘉南跨城際定期票今天正式上線。（圖／記者陳致愷翻攝）





由嘉義市政府、嘉義縣政府及台南市政府共同推出的嘉嘉南跨城際定期票，今（26）日在台南市政府舉辦「999 嘉嘉南公共運輸無限搭定期票上線記者會」，由嘉義市長黃敏惠、嘉義縣長翁章梁與台南市長黃偉哲共同宣布啟用。此次推出嘉嘉南 999 元及嘉義延伸 799 元兩種方案，為通勤族提供更便利、實惠的跨縣市移動選擇。

嘉嘉南三縣市合作推出TPASS定期票方案，只要月付799元，就可無限次搭火車往返嘉義和台南地區共23個車站，還可搭乘嘉義縣市公車、大台南公車跨境嘉義共12條路線與YouBike；月付999元可無限次搭火車往返嘉義、台南地區各車站及YouBike，還能使用台南地區公車，包含市區/幹支線、小黃公車、高鐵快捷及觀光公車等。除了月票（30天），同步開放90天的季票預購，即日起正式啟用。

公路局嘉義區監理所副所長林衣婕指出，全國22個縣市共推出31個TPASS方案，其中嘉嘉南地區就佔了7個方案。她強調，中央政府對推動公共運輸的努力不遺餘力，希望民眾能夠充分利用這些優惠。

嘉義市長黃敏惠感謝台南市及嘉義縣共同推動公共運輸，加上中央公路局的經費支持，讓通勤族「省很多、省很大」。（圖／記者陳致愷翻攝）

嘉義市長黃敏惠表示，感謝台南市及嘉義縣共同推動公共運輸，照顧民眾通勤需求，加上中央公路局的經費支持，在今日為3縣市民眾送上最好的禮物，替通勤族省下大筆荷包。也感謝各大運輸業者的支持與配合，讓通勤族在交通支出上「省很多、省很大」，提升中南部對外來旅客的吸引力。

嘉義縣長翁章梁鼓勵民眾充分利用TPASS方案。（圖／記者陳致愷翻攝）

嘉義縣長翁章梁表示，縣市的區分屬於行政上的劃分，但在生活圈上有許多地方實際上是重疊的。他強調，搭乘大眾交通運輸是在最少的車輛下載運最多的人次，不僅有效減少交通擁堵，還能減少空氣污染，因此應該積極鼓勵民眾使用這項方案，尤其退休後的長者也可充分利用TPASS方案，輕鬆暢遊嘉嘉南三縣市的各大景點。

嘉義市府交通處長許啟明表示：本次嘉嘉南共有3種月票方案，第一種為台南市境內公共運具加上嘉嘉南台鐵799元方案，已由台南市發行於9月15日上線；第二種為嘉義縣市境內公共運具加上嘉嘉南台鐵799元方案；第三種則是嘉嘉南地區所有公共運具(市區公車、公路客運、幸福巴士/幸福小黃及公共自行車，7322及7329路線除外)及嘉嘉南區域台鐵各站，售價採999元，針對境內所有公共運具可無限次搭乘(7322及7329路線除外)。

嘉義市府交通處說明，本次嘉嘉南月票方案係採用MeNGo系統(一卡通二代卡)，民眾選購方案共有四步驟：

第一步「買空卡」：須準備一卡通二代卡片，實體通路可以至四大超商(7-11、全家、萊爾富及OK超商)預購卡片；或至線上通路蝦皮賣場、博客來網路書店搜尋「行政院通勤月票一卡通」即可購買，如於博客來網路購買如於中午12時前下訂，隔日即可到超商領貨。

第二步「加會員」：請到MeNGo官網(https://men-go.tw/#/)或下載MeNGo APP註冊會員並綁定一卡通卡號。

第三步「買方案」：在ＭeNGo官網或ＭeNGo APP、iPass Ｍoney APP或至7-11 ibon機台選購(須付手續費)，另於嘉義市政府1樓大廳亦設有機台可供購買。

第四步「過卡」：使用iPass Ｍoney APP用手機NFC感應過卡(APP首頁-票卡感應機-TPASS過卡)或到7-11 ibon、MeNGo機台完成實體過卡，完成啟用程序。

嘉義市府交通處提醒，民眾選購方案後，一定要完成過卡程序，避免搭乘時造成系統誤扣原有卡片儲值金，另為方便民眾選購，嘉義市政府與嘉義縣政府及台南市政府合作，由高雄捷運公司(MeNGo營運廠商)於嘉義火車站設立TPASS短期駐點服務，至115年1月5日週一至週五每日中午12時至下午6時，派駐人員協助民眾完成購卡、加會員、買方案及過卡之一站式服務，歡迎民眾多加利用。

嘉嘉南月票方案民眾選購方案步驟說明／嘉義市府提供

