嘉興國中與越南星星中學組隊參賽 勇奪亞洲學生交流計畫「白金獎」

高雄市立嘉興國中與越南河內星星中學跨國合作組隊，參與「二○二五亞洲學生交流計畫（ASEP）」，以「青年設計未來城市」為主題，融合科技創意與永續行動，從八十五所亞洲參賽學校中脫穎而出，勇奪大會最高榮譽「白金獎」，展現臺灣學子卓越的國際合作力與前瞻視野，再次讓世界看見臺灣、看見嘉興。(見圖)

主辦單位今(廿九)日說明，二○二五亞洲學生交流計畫近日在高雄高商舉行，其中，「智慧環境行動：青年設計未來城市」是今年競賽的主題；該競賽最大特色是強調跨文化、跨校合作，而非單一學校的個別表現，競賽評選重點也不在於成果展示的華麗程度，而是團隊如何整合不同背景的觀點，共同提出具行動力與公共價值的策略方案。

廣告 廣告

嘉興國中與越南河內星星中學是以「未來時光旅行者」與「智能機器人」來構築設計未來青年城市為主題，過程中結合科技應用與想像力，描繪未來城市的生活樣貌；同時學生團隊發展永續APP，將環境保護與智慧科技融入日常校園生活，透過實際行動實踐節能減碳與智慧管理理念，讓創意不僅停留在構想，更落實於生活場域。

嘉興國中校長呂美儀表示，這次也是嘉興國中第八度參與亞洲學生交流計畫，第七次奪下金色桂冠，相當難得；這次作品能夠獲得評審高度肯定，關鍵在於學生從生活經驗出發，將校園作為實驗場域，累積解決問題的能力，並以團隊合作方式打造具未來感與永續精神的智慧環境；該校長期推動跨領域學習與國際交流，鼓勵學生勇於創新、放眼世界，也為校園教育寫下亮眼成果。

這次國際姊妹校來台深度交流從接機開始為期一週，嘉興國中全體親師生展開一系列的歡迎活動，包括校園導覽、入班共同學習、體驗營養午餐與一起午休、上陶藝創作課以及雙語課程等；不僅是學生之間的學習歷程，更是一場由學校、家庭與社區共同完成的國民外交行動。老師、家長學生們彼此學習、相互扶持，在文化交流中培養尊重與欣賞多元文化素養；尤其多位熱情家長挺身而出，擔任越南河內星星中學學生的接待家庭，以一道道用心準備的臺灣家常料理、一份份真誠溫暖的陪伴，讓遠道而來的國際友人深刻感受臺灣的人情味與善意，也讓學生在生活互動中實踐最真實的國民外交。

呂美儀校長強調，白金獎展現學校長期推動雙語教育的成果，也是兩校親師生們一步一腳印的精彩表現；學生們在準備過程中的自律合作與遇難不退的精神令人感到驕傲。也要特別感謝家長會長洪偉文帶領家長會的全力支持，以及所有接待家庭無私的付出，各種在地美食與溫馨接送情，讓孩子們體驗台灣文化、發展深厚情誼，讓嘉興國中學子站上世界舞台。