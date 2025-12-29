嘉興國中與越南星星中學組隊參賽，勇奪亞洲學生交流計畫「白金獎」。 （記者王正平翻攝）

記者王正平／高雄報導

高雄市立嘉興國中與越南河內星星中學跨國合作組隊，參與「二０二五亞洲學生交流計畫」，以「青年設計未來城市」為主題，融合科技創意與永續行動，從八十五所亞洲參賽學校中脫穎而出，勇奪大會最高榮譽「白金獎」，展現臺灣學子卓越的國際合作力與前瞻視野，再次讓世界看見臺灣、看見嘉興。

嘉興國中與星星中學是以「未來時光旅行者」與「智能機器人」，來構築設計未來青年城市為主題，過程中結合科技應用與想像力，描繪未來城市的生活樣貌；同時學生團隊發展永續APP，將環境保護與智慧科技融入日常校園生活，透過實際行動實踐節能減碳與智慧管理理念，讓創意不僅停留在構想，更落實於生活場域，

廣告 廣告

嘉興國中校長呂美儀說，此次是該校第八度參與亞洲學生交流計畫，第七次奪下金色桂冠，相當難得。此次作品能夠獲得評審高度肯定，關鍵在於學生從生活經驗出發，將校園作為實驗場域，累積解決問題的能力，並以團隊合作方式打造具未來感與永續精神的智慧環境。

嘉興國中與星星中學的學生，在課後與假日持續不斷透過網路無國界練習簡報、討論內容的累積成果，針對未來城市所面臨的實際問題進行討論與研究；同時透過程式設計與行動方案的結合，讓學生學會的不只是知識與技術，更重要的是如何在多元文化的團隊中溝通協調、尊重差異、凝聚共識後，提出具體可執行的智慧環境行動策略，獲得評審高度肯定。