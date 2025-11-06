嘉藥大學環境永續休閒學院攜手南紡 產學共育新合作啟動

嘉南藥理大學環境永續暨休閒學院今(6)日上午於校內創客基地與南紡流通事業股份有限公司正式簽署合作備忘錄（MOU），雙方將共同推動產學合作、專題共創、實習媒合與人才培育，為學生打造更直接連結產業現場的學習與就業通道。

圖說：嘉藥環境永續暨休閒學院與南紡簽署MOU(圖片來源/嘉藥提供)

此次簽約由嘉南藥理大學副校長兼環境永續暨休閒學院院長劉瑞美與南紡流通事業股份有限公司副總經理楊鈵彥代表簽署，象徵未來雙方將展開長期且深度的合作，將產業經驗帶入校園，同時也讓企業能從學術端接觸年輕創意與永續思維。

會後楊鈵彥以「為何百貨，何謂購物中心」為題，與學生分享零售與百貨產業的變革。楊鈵彥指出，消費市場已從過去的買商品走向體驗生活，購物中心不再只是購物空間，而是結合展演、策展、社交與生活風格的複合式平台。他以南紡購物中心為例，說明如何透過城市活動、品牌策略與跨界合作，讓百貨成為「城市生活的一部分」，也讓學生理解「看得到現場、感受得到需求」是行銷思維的核心。學生們踴躍提問，包括數位行銷、活動企劃、品牌定位到會員經營等面向，現場互動熱烈，不僅加深了對購物中心營運模式的認識，也更具體感受到休閒服務業與行銷創意的結合可能。

劉瑞美表示，環境永續暨休閒學院關注永續、地方發展與文化旅遊等議題，並重視學生「學中做、做中學」的能力養成。此次與南紡建立合作，不僅能讓學生走進產業現場累積經驗，更能落實跨域課程、專題研究及實習制度，提升學生未來在休閒、旅遊與行銷服務領域的職涯競爭力。

嘉南藥理大學強調，未來將持續串連在地企業、文化場域與產業平台，形成校園與社會間的共學循環。此次合作可視為一個開端，透過產業走進教室、學生走入現場，讓「人才培育」不只是課程的一環，而是逐步累積並轉化為職涯能量的關鍵一步。

