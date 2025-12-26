嘉藥幼保系食農教育愛鄉土

嘉藥幼保系推出的創意「鹿竹形象紙偶」，吸引小朋友爭相製作。 （嘉藥提供）

記者黃文記∕仁德報導

高雄市路竹番茄節日前圓滿落幕，嘉南藥理大學嬰幼兒保育系已連續第八年參與這場地方盛事。這次幼保系師生擴大合作規模，攜手路竹托嬰中心與路竹親子館，以「推廣食農教育」為主軸，透過寓教於樂的親子手作與實地體驗，帶領孩童從認識產地到愛護鄉土，為「路竹四寶」注入滿滿的教育活力，展現大學社會責任的具體實踐。

高雄路竹以番茄、虱目魚、花椰菜及雞蛋這「路竹四寶」聞名，為了讓孩子們從小建立與土地的連結，嘉藥幼保系今年特別設計了互動遊戲攤位，邀請家長陪同小朋友製作「鹿竹形象紙偶」ＤＩＹ，小朋友在象徵路竹地名的「鹿」與「竹」圖畫版上發揮創意塗色，並在家長協助下利用鉚釘組裝成可活動的關節玩偶。

透過「諧音梗」的創意連結與動手做的過程，不僅訓練了孩子細膩的動作，更將在地農產特色與社區意象深植孩童心中。家長與孩子共同完成獨一無二的專屬紙偶後，紛紛表示這樣的活動既有趣又富含教育意義，成功拉近了與在地文化的距離。