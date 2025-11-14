嘉藥愛海洋 漁光島淨灘

嘉藥幼保系學生到漁光島淨灘，用行動守護海洋。（校方提供）

記者黃文記∕仁德報導

嘉南藥理大學嬰幼兒保育系系學會響應環境保護行動，日前特地前往安平區漁光島舉辦「海好幼你在‧淨灘愛海洋」服務學習活動。活動由系學會會長桂翊雅帶領系上七十八位同學共同參與，大家齊心撿拾沙灘廢棄物，以實際行動守護海洋，減少塑膠污染對生態造成的威脅。

這次活動不僅展現嘉藥學子對環境議題的關懷，更將「生態保育」與「教保服務」理念結合，實踐聯合國SDGs永續發展目標精神。透過親身參與，同學們深刻體會到淨灘的重要性與塑膠垃圾對海洋生物的潛在危害，學習到環境教育應從生活做起，並從幼兒階段開始扎根。

系學會會長桂翊雅分享，這次活動讓她驚訝於沙灘上潛藏的大量塑膠碎片與廢棄物，她表示，這些看似微小的垃圾，不僅危害海龜、魚類等生物，最終也可能透過食物鏈回到我們身上。身為未來的教保教師，她希望能用生活化的方式把環保觀念傳遞給孩子們，讓愛護地球成為日常的一部分。

嘉藥幼保系系主任王雅瑩表示，系上長期推動服務學習，鼓勵學生將「愛與責任」的精神落實於行動中。除了關懷幼兒的成長與需求，也期許學生能將環境永續的理念融入教育現場，將愛地球的種子播進每個孩子心中，培育出兼具專業能力與社會關懷的教保人才。