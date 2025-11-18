嘉藥捐書、送愛到偏鄉傳愛11年 閱讀種子送進大甲國小

嘉南藥理大學捐贈一批圖書給仁德區大甲國小。（記者黃文記攝）

記者黃文記／仁德報導

嘉南藥理大學邁入第十一年的「捐書‧送愛到偏鄉」公益行動，十八日上午來到仁德區大甲國小，這次共捐贈五十多冊涵蓋繪本、故事書、科普讀物與文學作品的適齡童書，期望透過書香傳愛，補足偏鄉學校的閱讀資源，讓學童能更容易接觸多元的課外知識，拓展學習視野。

大甲國小位於仁德區大甲里，鄰近嘉南藥理大學，雙方長期維持良好互動。過去嘉藥師生多次前往該校舉辦聖誕節手作活動與課後輔導等社區關懷行動，今年特別選擇這所鄰近的學校作為贈書對象，不僅希望深化在地連結，也期盼以實際行動回饋地方，落實「大學在地化」與「教育共好」的理念，讓愛與閱讀從校園延伸至社區。

嘉藥「捐書‧送愛到偏鄉」自二０一四年啟動以來，已走訪仙草國小、二溪國小、太子國中、南寧國中、明宗國小、文賢國小等十餘所偏鄉學校，累計捐贈近千冊書籍。所有書籍皆由校內教職員生捐出，再由圖書館館員精心挑選，確保內容適齡且富有啟發性後贈出，讓書籍能在孩子手中持續發揮價值，透過閱讀開啟更寬廣的學習視野，培養探索世界的能力與熱情。

嘉藥圖書館館長薛雅明教授表示，希望透過這些書能激發學童的閱讀與興趣，陪伴他們在文字世界中探索自我與世界，進而培養學習熱情及求知動力。未來嘉南藥理大學也將持續關注偏鄉教育發展，串聯更多社會資源，讓閱讀的力量在更多角落萌芽，為偏鄉學童打造更友善的學習環境。