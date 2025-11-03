嘉藥攜手企業實踐社會責任論壇 打造地方永續共榮新模式

嘉藥舉辦「二０二五大學與企業攜手實踐社會責任（USR×CSR）論壇」，分享從地方行動到全國永續的實踐經驗。（記者黃文記攝）

記者黃文記／仁德報導

嘉南藥理大學日前舉辦「二０二五大學與企業攜手實踐社會責任（USR×CSR）論壇」，以「共創永續生態與產業新價值」為主題，集結全國多所USR計畫團隊與企業代表，分享從地方行動到全國永續的實踐經驗，吸引超過一百二十位產官學研與社區夥伴參與，現場交流熱烈，充分展現產學共創的能量。

這次論壇邀請包括嘉南藥理大學、樹德科技大學、崑山科技大學及輔英科技大學四所大學USR團隊，與中國石化開發公司、崑鼎綠能環保公司、磐誠工程顧問公司與昭志工業公司四家企業代表進行專題演講，大學組分享在地實踐成果，從環境教育、綠色設計到循環經濟的多面向創新。企業組分享企業在碳管理、綠能技術與社會參與等永續實踐的具體行動，展現USR與CSR協同共榮的實力。

此外，磐誠工程顧問公司、昭志工業公司與信鼎技術服務股份有限公司更是慷慨捐款支持這次論壇，以實際行動展現企業對永續教育與產學合作的重視，共同推動「永續安南」行動向前邁進。

安南區副區長郭孟淑表示，安南區擁有豐富多樣的自然生態與深厚文化底蘊，是我們最珍貴的資產。期盼透過「永續安南生態社區」的推動，將在地的生態特色與綠色產業緊密結合，讓環境保育與經濟發展能夠相輔相成，讓安南成為宜居、宜學、宜遊的永續城市典範。

嘉藥校長張翊峰指出，嘉藥自一０九年起深耕「永續安南：生態社區×環境教育×綠色產業」USR計畫，透過在地實踐推動社區低碳轉型、產業綠色升級與環境教育扎根，逐步形成「從安南出發、地方共榮」的永續發展模式，未來將持續深化跨界合作，從地方連結國家永續目標，打造全民參與的綠色共榮新局。