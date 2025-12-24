嘉藥智慧美粧國際研討會 迎ESG與AI挑戰

嘉南藥理大學舉辦二０二五智慧美粧與綠色永續創新國際研討會。（記者黃文記攝）

記者黃文記∕仁德報導

面對全球產業數位轉型與綠色永續加速推進的關鍵時刻，嘉南藥理大學化粧品應用與管理系在校內國際會議中心舉辦「二０二五智慧美粧與綠色永續創新國際研討會」。活動匯聚台、日、泰、法等國際專家共同剖析最新趨勢，並舉行產學合作簽約儀式，展現嘉藥深耕產學、鏈結國際的整合能量，為美粧產業布局下一個黃金十年。

為展現嘉藥在產學深度結盟與國際化布局的成果，這次活動除了攜手泰國清邁大學推動雙聯學制與合作協議，還與包括日隆精化、台鹽實業、弘力化工、台灣艾比克、嘉誠化學、曼都國際等多家國內外企業簽署合作備忘錄。

嘉藥校方表示，目前已與超過八十家國內外知名美粧企業建立合作關係，顯示產業界對嘉藥人才培育與研發能量的高度肯定。國際鏈結方面，透過與泰國清邁大學及日本精化株式會社的跨國合作，不僅拓展學位合作與研發對接，更落實讓學生「在地學習、國際接軌」的教育目標。

為表彰系友在產業界的卓越貢獻，大會特別頒發第三屆傑出系友獎予林志青、蔡嘉惠及黃敬翔，肯定在美粧研發、經營管理與技術創新領域的卓越成就，為學弟妹樹立學習典範。

研討會特別邀請清邁大學Dr. Wantida Chaiyana院長剖析「循環生物經濟創新」之趨勢與應用，及日本精化遠藤顯廣先生分享「ＥＳＧ與ＡＩ挑戰」，提供產學界掌握全球浪潮的關鍵視角。此外，主辦單位規劃多場「實務工作坊」，聚焦頭髮護理、膠原蛋白包覆等新穎技術，讓與會者不僅掌握趨勢，更能帶回可落地的技術與方法，促進技術移轉與產品升級。