嘉藥獲勞動部小型企業人才培育合作夥伴殊榮，校長張翊峰（左）勉勵執行計畫團隊辛勞。（記者黃文記攝）

記者黃文記／仁德報導

嘉南藥理大學長期深耕產學合作，響應勞動部勞動力發展署「小型企業人力提升計畫」迄今已達十二年，日前獲勞動部頒發「小型企業人力提升計畫」十二年合作夥伴殊榮，是全國唯一獲獎的科技大學，充分肯定嘉藥致力於在地人才發展，協助小型企業強化人才培訓上的卓越貢獻。

「小型企業人力提升計畫」由財團法人中國生產力中心台南服務處承接，嘉南藥理大學申請執行，主要協助五十人以下的小型企業辦理人才培育與能力提升。統計至今，嘉藥已成功輔導近三百家企業，完成千班以上的專業培育課程，透過諮詢輔導與訓練執行，協助企業投資人力資本，促進就業穩定。受惠對象不乏在地知名企業，如：林黑潮診所、泓德綜合長照機構、天壇老人養護中心、聖禾飯店、古福企業、覓秘複合式咖啡及信宏科技製藥等，成效備受各界肯定。

負責執行計畫的餐旅管理系助理教授吳正雄表示，計畫執行的核心在於「精準媒合」，他會依企業需求媒合校內各系具相關專長的專業教師，課程內容從社群行銷、運動營養、活動設計到中階主管培訓等，協助企業強化員工專業技能，優化作業流程，減少不必要負擔，協助企業創造新的成長契機。

嘉藥研發長陳師瑩表示，此次獲獎不僅對嘉藥在技職教育與在職進修領域的肯定，更是對所有參與計畫師長與合作夥伴辛勤付出的最大鼓勵。未來，嘉藥將持續拓展與政府及企業的合作，致力於提升我國勞動力素質與推動地方產業轉型持續貢獻力量。