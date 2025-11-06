嘉藥環境永續暨休閒學院與南紡流通事業簽署合作備忘錄

嘉南藥理大學副校長劉瑞美與南紡流通事業副總經理楊鈵彥簽署合作備忘錄。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／仁德報導

嘉南藥理大學環境永續暨休閒學院六日與南紡流通事業簽署合作備忘錄（MOU），將攜手推動產學共創，為校企協作開啟新的里程碑，共同培育新世代休閒與行銷服務人才。

六日的簽約儀式由嘉南藥理大學副校長兼環境永續暨休閒院長劉瑞美與南紡流通事業副總經理楊鈵彥代表簽署，象徵雙方將建立長期穩定的合作夥伴關係，深化產業實務與學術研究的連結，共同為學生打造更廣闊的實習與就業平台。簽約儀式後，特別舉辦「產學合作暨購物中心行銷實務分享會」，邀請楊鈵彥以「為何百貨，何謂購物中心」為題進行專題演講，吸引休閒保健管理系師生踴躍參與。

楊鈵彥從零售業轉型趨勢談起，他指出，現今市場已從「商品導向」轉為「體驗導向」，購物中心不再是單純的消費場所，更應升級成為融合文化、美學與社交的複合式生活平台。他也以南紡購物中心為例，分享如何透過品牌策展與創新文化行銷，打造出獨具魅力的「生活型百貨」，此場分享會讓師生們對購物中心的營運策略和市場行銷有了更深刻的理解。

劉瑞美表示，環境永續暨休閒學院致力於推動環境永續、地方創生與休閒產業創新等領域，重視學生的跨域學習與實務能力培養。此次與南紡攜手合作，不僅可為學生開創更多實習與就業機會，也促進課程共創與專題研究深化，協助學生提前掌握產業脈動與市場趨勢，具體提升實務經驗與就業競爭力。