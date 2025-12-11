嘉藥粉亮甲子耶誕禮讚 點燈

嘉藥校長張翊峰（左）感謝嘉藥「永遠的聖誕老人」Gary老師多年來的無私奉獻。（記者黃文記攝）

記者黃文記∕仁德報導

耶誕節腳步將近，嘉南藥理大學推出一系列耶誕禮讚活動，十日晚間盛大舉行「粉亮甲子 歡度聖誕」點燈儀式，不同於傳統耶誕節紅綠配色，今年特別以象徵柔和、包容與希望的粉色系為主色系，呼應學校即將邁向一甲子的輝煌歷史。

點燈儀式由熱音社、流創社、嘻研社、吉他社、嘉藥儀隊及競技拉拉隊進行暖身，越南國際學生與熱舞社的勁歌熱舞熱力開場，多媒體系戴家唯同學深情獻唱，為儀式揭開序幕。當晚最令人動容的時刻就是點燈儀式結束後的「特別感謝」環節，每年十二月，總能見到Gary老師化身耶誕老公公的身影，多年來他散播愛與歡笑，已成為無數嘉藥學子的共同回憶。

明年Gary老師即將迎來人生新的旅程，準備從他的「聖誕使命」中榮退，校方藉此機會獻上滿滿祝福，感謝嘉藥永遠的耶誕老人多年來的無私奉獻。校長張翊峰代表全校師生向嘉藥「永遠的聖誕老人」—Gary老師致上最深敬意，感謝他多年來為校園帶來的歡樂，場面溫馨感人。

這次活動內容豐富多元，有「嘉藥甲子 薪傳百世」手寫及拓印春聯、ＤＩＹ耶誕樹、創意野餐佈置比賽及耶誕市集，吸引逾百位師生熱情參與。點燈當晚，藥學系、食品系與食藥系發揮專業，攜手以「藥食同源」為主題，打造「藥香耶誕．暖心闖關」中藥小知識遊戲，提供現煮藥燉排骨，讓每位參與的教職員生「暖心也暖胃」。

此外，學生議會聯手食品系推出手作耶誕造型餅乾義賣，義賣所得全數捐贈慈善機構，讓全校師生在感受節日喜悅的同時，也能以實際行動傳遞愛與關懷。備受矚目的創意野餐布置比賽，學生們發揮創意巧思，打造出一個個屬於自己獨特風格的耶誕角落，經過激烈評選，最終由高福系野餐社獲得冠軍，充分展現學生滿滿的創意。